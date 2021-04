Die Polizei in Bottrop fahndet nach einem Trickdieb

Angeblich wollte der Mann einen Wasserzähler überprüfen. Doch dann durchsuchte er die Wohnung in Bottrop und war plötzlich mit Geld verschwunden.

Die Polizei warnt vor Trickdieben. So täuschte ein unbekannter Mann eine ältere Dame und bestahl sie. Der Täter hatte in einem Haus am Timpenkotten in der Mittagszeit an der Tür einer 73-jährigen Bottroperin geschellt. Er gab vor, den Wasserzähler ausbauen und überprüfen zu wollen. Im Badezimmer drehte der Unbekannte im Beisein der 73-Jährigen daraufhin den Wasserhahn im Waschbecken auf.

Nachdem er die Frau aufgefordert hatte, auf das Wasser zu achten, durchsuchte er jedoch die Wohnung der Bottroperin. Als er nicht ins Bad zurückkehrte, sah die Bottroperin nach dem Rechten und stelle fest, dass Bargeld aus einer Geldkassette gestohlen war. Der Mann war fort. Die Anwohnerin benachrichtigte sofort die Polizei. Täterbeschreibung: ca. 40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, normale Statur, schwarze kurze Haare, bekleidet mit einem blauen Kittel und blauer Jeans.

Bei aufdringlichen Personen sofort die Polizei rufen

Die Polizei rät den Bürgern, besonders vorsichtig zu sein, sobald unbekannte Personen in die Wohnung oder ins Haus wollen. Betrüger erfinden die abenteuerlichsten Geschichten, um sich Zutritt zu fremden Wohnungen zu verschaffen. Anwohner sollten bei aufdringlichen Personen sofort die Polizei über den Notruf 110 rufen und auch darauf achten, wenn ihnen in der Nachbarschaft Verdächtiges auffällt.

Hinweise im aktuellen Fall nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800/2361 111 entgegen.