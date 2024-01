Die Polizei fragt: Wer kennt diese beiden Handydiebe?

Bottrop Die Polizei fahndet mit Fotos aus der Überwachungskamera nach zwei Verdächtigen. Sie sollen im Bottroper Telekom-Shop Handys gestohlen haben.

Die Polizei sucht mit Fotos aus der Überwachungskamera nach Hinweisen auf zwei Handy-Diebe. Sie hatten am 28. Juni 2023 gegen 17.15 Uhr den Telekom-Shop in der Bottroper Innenstadt betreten und entwendeten drei hochwertige Mobiltelefone von einem Ausstellungstisch. Sie flüchten anschließend zu Fuß in Richtung Osterfelder Straße.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Foto: Polizei Recklinghausen / WAZ

Einer der Täter war schlank und schwarzhaarig. Er trug ein helles T-Shirt, eine helle Hose und weiße Schuhe. Der zweite Täter war ebenfalls schlank und schwarzhaarig. Er trug Jeans und ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck und Turnschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop