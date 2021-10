Die Pink-Weißen Funken stellen Bottrops Stadtprinzenpaar

Bottrop. Optimismus macht sich breit bei den Jecken: Das wird was mit der Session 21/22. Die Prinzenpaare stehen bereit bei den Pink-Weißen Funken.

Erstmals erschallte wieder ein dreifach donnerndes „Bottrop Helau“. Die Session 21/22 begann am Sonntag mit der Vorstellung des designierten 54. Bottroper Stadtprinzenpaares. Die Hoheiten werden in diesem Jahr von der 2010 gegründeten KG Pink-Weiße-Funken gestellt, die mit rund 50 Mitgliedern zu den kleineren Gesellschaften in Bottrop gehört.

Man habe die Veranstaltung „aus dem Boden gestampft“, sagt Präsident Christian Gronau, bis vor kurzem habe man nicht gewusst, ob diese stattfinden könne. Die Pandemie habe auch Auswirkungen auf das stark eingeschränkte Training der Tanzgarden gehabt, aber die drei Garden der Gesellschaft bestritten das Programm mit schon wieder fast ausgefeilten Showtänzen.

Hoch motiviert trotz Trainingsrückstands: die Tanzgruppen der Pink-Weißen Funken. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Pink-Weißen-Funken seien stolz, das Stadtprinzenpaar zu stellen, betonte Präsident Gronau und öffnete die Bühne, auf der die designierten Tollitäten anfänglich noch verdeckt hinter großen gelben Smileys standen. Wenn man den zahlreichen handgefertigten Tischaufstellern mit verhüllten Gesichtern folgt, ist das Prinzenpaar „familiär,humorvoll, kommunikativ, kontaktfreudig, ideenreich , fürsorglich und witzig.“

Das ist der Stadtprinz

Tobias I (Schostek) wurde als 38-jähriger bekennender Bottroper Jung vorgestellt: „Hier bin ich geboren und hier bleibe ich auch.“ Der werdende Vater ist als gelernter Betriebswirt Kundendienstleiter bei einem Essener Fahrzeug-Werk. Seine Hobbys sind neben Borussia Dortmund Reisen, gutes Essen und gesellige Abende mit Familie und Freunden.

Das ist die Stadtprinzessin

Prinzessin Kristina I (Gronau) ist 31 jährige Erzieherin in einer Bottroper Kindertagesstätte und stolze Mutter eines zweijährigen Sohnes. „Krissi“ ist bei der KG Geschäftsführerin und begeisterte Trainerin der Minigarde. Als weitere Hobbys gibt sie Familie und Lesen an. Als Adjutanten stehen Lena und Sebastian bereit.

Das Paar war beim ersten Auftritt sichtlich aufgeregt, Tobias I „hat sich viel vorgenommen,aber jetzt ist alles weg.“ Bei der dann folgenden Improvisation verwechselte er zwar den Namen seiner Prinzessin, aber nach einem Gelächter war dies wieder vcergessen. Die beiden närrischen Hoheiten freuen sich darauf, endlich wieder Karneval feiern zu können unter dem diesjährigen Motto: „Wir lassen uns das Lachen nicht vermiesen.“ Als Überraschung gab es von der Minigarde gebastelte „Herzchen-Orden“ und einen Tanz in Regenbogenfarben „Kinder haben Träume.“

„Es geht jetzt wieder aufwärts“

Der Vorsitzende des Festkomitees Bottroper Karneval, Frank Feser, versprach die volle Unterstützung: „Es geht jetzt wieder aufwärts.“ Bezüglich des Rosenmontagszuges befände man sich in Kontakten mit den Behörden, um zu sehen, „was wir dürfen.“ Feser ist zuversichtlich, dass der Festzug stattfinden kann.

Bei den Vertretern der anderen Gesellschaften herrscht ebenfalls vorsichtiger Optimismus. Die KG 13 bereitet eine Prunksitzung vor. Torsten Rühl und Lars Stammkötter meinen: „ Irgendwann müssen wir doch wieder durchstarten.“ Birgit Semjuta von der KG Batenbrock nennt schon den 5. Februar in der Willy-Brandt-Gesamtschule als Termin für die Jubiläumssitzung nach närrischen 22 Jahren. Auch bei der Kleinen Karnevals-Gesellschaft bewegt sich etwas. „Wir wissen um das Restrisiko und wägen gut ab, aber wir werden was machen“, sagt Präsident Ralf Jörgens

Funken stellen beide Prinzenpaare Die offizielle Prinzenproklamation des Festkomitees findet am 13. November in der Aula Welheim statt. Karten gibt es beim Festkomitee und den einzelnen Karnevalsgesellschaften. Die KG Pink-Weiße-Funken stellt in dieser Session auch das Kinderprinzenpaar. Mila I und Jonas I. werden in einer gesonderten Veranstaltung vorgestellt

.

