Die Parfümeriekette Douglas schließt ihre Bottroper Filiale

In der Bottroper Innenstadt droht der nächste Leerstand. Die Parfümeriekette Douglas gibt ihre Filiale an der Hansastraße auf. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage der Lokalredaktion. Die Bottroper Filiale sei schlicht nicht mehr profitabel genug, so die Begründung seitens des Unternehmens.

„Douglas überprüft seine einzelnen Filialen kontinuierlich auf ihre Profitabilität. Leider war diese bei der Filiale in Bottrop nicht mehr gegeben“, lautet die Auskunft der Douglas-Sprecherin. Daher werde die Filiale im Januar 2021 geschlossen. Die Mitarbeiter seien darüber auch bereits informiert.

Das Douglas-Aus vergrößert die Probleme in diesem Teil der Bottroper City

Was nun an der Hansastraße passiert ist noch unklar. Das Douglas-Aus vergrößert die Probleme in diesem Teil der Innenstadt. Auch die Juwelierkette Christ – direkt neben Douglas – schließt ihre Filiale Ende Januar. Das Ladenlokal, in dem die Boutique Bonita untergebracht war, steht ebenfalls noch leer.

Und gegenüber stehen die leeren Althoff-Arkaden. Denn auch wenn sich Devello-Projektleiter Christian Zöll optimistisch gibt und davon ausgeht, Anfang des zweiten Quartals 2021 das Haus komplett zu öffnen, so steht es aktuell noch leer und verstärkt den düsteren Eindruck auf diesem Teilstück der Hansastraße. Gegenüber der Lokalredaktion spräch Zöll jedoch von weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Interessenten. Da gehe es durchaus schon um Detailplanungen und künftige Grundrisse.

Ein Makler bietet die beiden Ladenlokale an der Hansastraße derzeit an

Ein Bottroper Makler bietet derzeit sowohl das Douglas- als auch das Christ-Ladenlokal an. Interessenten können die Flächen einzeln mieten oder aber auch zusammenlegen. 10.000 Euro Monatsmiete werden dafür laut Inserat aktuell aufgerufen.