Die nächsten Kneipengespräche

Die Brost-Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Essen, arbeitet bei diesem Projekt kooperativ mit der Körber-Stiftung zusammen, die ein ähnliches Projekt bereits erfolgreich in Hamburg durchgeführt hat.

Die nächsten Kneipengespräche in Bottrop finden am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr im Funkehäuschen an der Gladbecker Straße und am Dienstag, 11. Februar, um 19 Uhr im Zum Keglereck im Fuhlenbrock statt. Kirchhellen ist am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr im Klosterstübchen an der Reihe.