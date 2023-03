Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Bottrop steigt

Bottrop. Laut der Agentur für Arbeit setzt auf dem Bottroper Arbeitsmarkt eine Frühjahrsbelebung ein. Gefragt sind Kräfte vor allem in der Baubranche.

Die Arbeitslosenquote ist in Bottrop im Februar ganz leicht gesunken auf nun 7,6 Prozent. Gegenüber Januar sind 51 Menschen weniger arbeitslos gemeldet. Annette Höltermann, Vorsitzende der Geschäftsführung der hiesigen Arbeitsagentur, kommentiert das optimistisch: „Die Frühjahrsbelebung setzt auf dem Bottroper Arbeitsmarkt ein.“

Bottrop: Zuwachs bei den Arbeitslosen unter 25 Jahren

Neben der geringeren Zahl an Arbeitslosen hebt Höltermann dabei die steigende Nachfrage nach Arbeitskräften hervor: „228 freie Stellen wurden uns im Februar gemeldet. Traditionell suchen vor allem Arbeitgeber aus dem Baubereich im Frühjahr Unterstützung, aber auch andere Branchen stellen wieder vermehrt ein“, so Höltermann. Etwa im Bereich Logistik und Verkehr oder in den fertigungstechnischen Berufen. Der aktuelle Bestand an offenen Stellen beläuft sich auf 956.

Insgesamt waren im Februar 4651 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet – 56 mehr übrigens als im Jahr zuvor. Mit aktuell 396 arbeitslosen Personen unter 25 Jahren gab es eine Zunahme um 13 Jugendliche im Vergleich zum Vormonat und eine Zunahme um neun Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Grundsicherung bezogen im Februar 3286 Arbeitslose – 58 weniger als im Januar und 47 weniger als vor Jahresfrist.

