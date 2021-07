Die Kirchhellener Hilfe für die Flutopfer rollt weiter

Kirchhellen. Nicht nur bei der Fluthilfe Gladbeck engagieren sich Kirchhellener für die Flutopfer. Jeder im Dorf kann helfen, etwa mit einem Pin.

Die Hilfsbereitschaft im Dorf für die Flutopfer im Rheinland und in der Eifel ist ungebrochen. Viele Kirchhellener unterstützen die Fluthilfe Gladbeck die am Wochenende erneut 70 Tonnen Hilfsgüter nach Ahrtal, Blessem und Meckenheim auf den Weg gebracht hat. Darüber hinaus helfen Unternehmen und Vereine auch direkt. Hier ein paar Beispiele.

Das Nachbarschaftshilfsnetzwerk „Erkrath hält zusammen“ unterstützt die Stadt Erkrath durch die Koordination von freiwilligen Hilfsangeboten zwischen Privatpersonen im gesamten Stadtgebiet. Die Siebe Gebäudereinigung hat gemeinsam mit dem Oberhausener Reinigungstechnikunternehmen Monning Reinigungsmittel im Wert von 10.000 Euro dorthin geliefert. 5,5 Paletten professionelle Reinigungsmittel sowie Reinigungszubehör sollen eine Ausbreitung von Keimen und anderen gesundheitsgefährdenden Pilzen wie Schimmel verhindern. Daniel Siebe und Götz Ritter von der Firma Monning, die dieses Projekt angestoßen haben, wollen so vielen Menschen helfen, ihre Häuser zu säubern, sich vor gesundheitlichen Schäden zu schützen und somit ein kleines Stück „ Normalität“ wieder zu erlangen.

Tennisclub spendet

Das DRK Kirchhellen hat der Gladbecker Fluthilfe am Wochenende einen 7,5-Tonner plus Laderampe und Fahrern zur Verfügung gestellt.

Auf Initiative der Hobby-Herren Mannschaft spendet der Tennisclub Feldhausen1000 Euro an die Flutopfer in NRW und Rheinland-Pfalz. „Die Flutkatastrophe war in unseren Gesprächen ein großes Thema bei uns. Aus diesem Grund haben wir von der Hobbyrunde spontan beschlossen, einen Teil unserer gut gefüllten Mannschafts-Kasse an die Opfer der Flutkatastrophe zu spenden“ erklärt Norbert Metz, Kapitän der Hobby-Herren des TC Feldhausen. Vorstand und Mitglieder haben sich spontan an der Sammlung beteiligt. Der Betrag kommt der „Aktion Deutschland hilft“ zugute, ein Bündnis verschiedener deutscher Hilfsorganisationen..

Soforthilfe von Bistum und Bank

Das Bistum Münster stellt 250.000 Euro an Soforthilfe für die Opfer der Unwetter-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bereit. Die Zuwendung der Geldmittel wird über Caritas international erfolgen. Die Organisation verfügt über große Erfahrung in der Bewältigung von Katastrophen. Unterdessen hat auch die DKM Darlehnskasse Münster den fünf Orts-Caritasverbänden, die in den am stärksten vom Hochwasser betroffenen Regionen tätig sind, insgesamt 62.500 Euro gespendet. Mit diesem Geld können die Einrichtungen vor Ort besonders betroffene Personen und Familien unterstützen.

Spendenaufruf der Caritas Für die Opfer der Überschwemmungen in NRW und Rheinland-Pfalz ruft Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, zu Spenden auf. Dafür ist in Absprache mit den regionalen und lokalen Caritasverbänden ein bundesweit gültiges, zentrales Spendenkonto eingerichtet worden mit dem Stichwort „Fluthilfe Deutschland CY00897“. Alle Spenden werden direkt an die lokalen Caritas-Einrichtungen und Ortsverbände in den am schwersten betroffenen Katastrophengebieten fließen. Stichwort „Fluthilfe Deutschland CY00897“Caritas international, FreiburgBank für Sozialwirtschaft Karlsruhe IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02 BIC: BFSWDE33KRL

Die „Mofa Owners and Repair Group“ (MORG) hat 200 hochwertige Pins anfertigen lassen, die ab sofort für eine Spende von 5 Euro (oder mehr) zugunsten der Flutopfer bei Foto Schmieding an der Hauptstraße zu haben sind. Christian Schmieding hat angekündigt, für jeden Pin noch einen Euro als Spende draufzulegen. MORG will die Spenden aus der eigenen Kasse verdoppeln, so dass sowohl dem Gelsenkirchener Kinderhospiz Arche Noah als auch den Menschen in den Hochwassergebieten je 1000 Euro zugute kommen.

