Die Jagd auf „Kulturrucksack“-Angebote in Bottrop läuft

Bottrop. Verschiedene Kurse waren sofort ausgebucht. Wartelisten sind bereits in der Kulturwerkstatt eingerichtet.

Der Ansturm auf die neuen Angebote des „Kulturrucksacks“ ist rekordverdächtig. Bereits morgens liefen am ersten Anmeldetag die Telefone im Kulturzentrum heiß. Die Workshops der Kulturwerkstatt, der Bibliothek und der Musikschule scheinen gefragter denn je. Für alle Eltern, die ihre Kinder zu „Batman – dem Fledermauskurs“, zu „Escape-Room“ oder Musical-Workshop anmelden wollten hieß es schnell sein.„Das Interesse ist riesig, die Kinder sehnen sich aufgrund der aktuellen Lage nach kreativen Freizeitangeboten,“ sagt Kulturwerkstatt-Leiterin Delia Luscher und bittet zugleich um Verständnis, dass nicht jede Anfrage erfüllt werden konnte. Die beliebtesten Veranstaltungen waren in Rekordzeit ausgebucht.

Corona bleibt weiter ein Unsicherheitsfaktor

In der Bibliothek etwa war der „Escape-Room“ in einer knappen Stunde belegt. Auch Musikschulleiter Ingo Brzoska ist zufrieden mit der Jagd auf die Band-Workshops: „Die Nachfrage war größer als in früheren Jahren. Aber wir haben immer noch einzelne Plätze.“ Eine letzte Hoffnung gibt es immer noch über die Wartelisten, auf die sich Interessierte setzen lassen können. „Außerdem müssen wir abwarten, ob die Kurse überhaupt in der Form stattfinden können, die wir geplant haben“, sagt Delia Luscher. „Unter Umständen können einige Angebote nur digital, dafür aber mit mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt werden.“ Außerdem werde in den nächsten Tagen geprüft, welche Möglichkeiten es gebe, Angebote auch mehrfach durchzuführen. Info: kulturrucksack.nrw.de.