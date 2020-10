Die Hochschule plant zweigleisig für das Wintersemester

Bottrop . Ab Montag eröffnet die Hochschule Ruhr-West am Campus Bottrop wieder das Servicecenter für Studierende. Eine Woche später folgt die Bibliothek

Die Hochschule Ruhr-West plant ein „Hybridsemester“ mit so viel Öffnung und Präsenzveranstaltungen wie möglich und sinnvoll. Ab dem heutigen Montag ist das Studieren-Servicecenter am Campus Bottrop an der Lützowstraße 5 wieder geöffnet, allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten (montags, mittwochs und freitags 10 bis 12 Uhr.) Eine Woche später soll auch die Bibliothek wieder öffnen.

Die Hochschule bereitet sich – unter Einbeziehung der insgesamt guten Erfahrungen aus dem digitalen Sommersemester – intensiv auf das Wintersemester 2020/21 vor, um das Studium so effizient und angenehm wie möglich für Lehrende wie Studierende zu gestalten. Wunsch und Ziel ist es, den Studierenden im Wintersemester unter den bestehenden Herausforderungen ein weiterhin gutes Studium und gute Studienbedingungen zu ermöglichen und gleichzeitig die Verantwortung zur Eindämmung der Pandemie wahrzunehmen.

So viel Livestudium wie möglich für Erst- und Zweitsemester

Derzeit läuft die Organisation des Hybridsemesters auf Hochtouren. „Unsere Dozentinnen und Dozenten bereiten die Lehrveranstaltungen vor: Sie werden zahlreiche digitale Lehr- und Lernangebote anbieten, vor allem die Vorlesungen werden wohl online und asynchron stattfinden“, erklärt HRW-Präsidentin Prof. Susanne Staude. Wie kleinere Lehrveranstaltungen – wie beispielsweise Laborkurse oder praktische Übungen, Seminare oder Exkursionen – in Präsenz umgesetzt werden können, wird geprüft und geplant. Die Institute entwickeln eigene Pläne unter Berücksichtigung der Corona-Schutzverordnung.

Vor allem für die Erst- und Zweitsemester soll so viel Präsenzlehre stattfinden, wie unter den aktuellen Maßgaben vertretbar ist. „Das ist vor allem für Studienanfängerinnen und -anfänger, die sich unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie in einer ohnehin neuen Situation zurechtfinden müssten, wichtig. „Besonders die Erst und Zweitsemester sollen so viel Hochschulleben erfahren und die Hochschule kennenlernen können, wie möglich. Sie werden wir bei den Planungen von Präsenzformaten bevorzugen“, so Staude weiter.

Zentrale Begrüßungsfeier für Erstsemester fällt aus

Am Montag. 5. Oktober, öffnet das Studierenden-Servicecenter wieder; persönliche Beratungsgespräche sind nach Absprache wieder möglich. Kontakt: servicemanagement@hs-ruhrwest.de). Die Bibliothek an beiden Standorten folgt am 12. Oktober. Am 12. Oktober beginnt für die Erstsemester auch die Studieneingangsphase mit Vorkursen in Mathematik und Physik, mit Laborführungen in kleinen Gruppen.

Eine zentrale Erstsemesterbegrüßung kann es in diesem Jahr nicht geben. Die einzelnen Fachbereiche und Studiengangsleitungen konzipieren aber kleine, identitätsstiftende Veranstaltungen. Das Studium – wie auch das gesellschaftliche Leben ist durch Corona beeinflusst – aber genauso spannend und lohnenswert wie davor. Die Hochschule Ruhr West freut sich auf die Erstsemester ebenso wie die Studierenden der höheren Fachsemester.