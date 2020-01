Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Gründung des BSV Eigen

Hermann Gräfer, Theodor Löker, Wilhelm Schäfer und Josef Geilich waren die Gründerväter des BSV Eigen. Am 16. September 1920 luden sie die Eigener Bürger mit einer Anzeige in der „Bottroper Volkszeitung” ein in die Gaststätte Wittstamm „betreffs Gründung eines Bürger-Schützen-Vereins”.

Die Ziele des Vereins formulierten die Gründer so: „Der Verein hat das Bestreben, nach den langen, harten Kriegsjahren das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit zu heben und zu pflegen sowie die Eintracht in der Bürgerschaft zu fördern und zu festigen.”