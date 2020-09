Tiere in Not

Tiere in Not Die dreijährige Gina braucht noch etwas Erziehung

Bottrop. Wer Gina aufnimmt, eine junge Windhund-Dogge-Hündin im Bottroper Tierheim, muss Versäumtes nachholen. Sie braucht noch etwas Schulung.

Gina, eine dreijährige Windhund-Dogge-Hündin, ist aus familiären Gründen dem Tierheim übereignet worden. Sie ist ein liebes und zu jedermann freundliches Tier, bei dem aber leider die Erziehung sehr vernachlässigt worden ist.

Gina zieht stark an der Leine und blafft gerne ihre Artgenossen, besonders Rüden, an. Sie braucht also ein neues Zuhause bei Menschen, die bereit sind, das Versäumte nachzuholen. Gina fährt gerne im Auto mit und bleibt auch einige Zeit allein zuhause. Kleine Kinder sollten nicht in ihrer neuen Familie sein.

Die Öffnungszeiten des Bottroper Tierheims

Das Tierheim ist wegen der aktuellen Corona-Lage weiterhin nur nachmittags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, außer donnerstags, sonntags und feiertags. Interessenten können unter der 02041-93848 Kontakt aufnehmen.