Die Bottroper Wanderungen der Heiligen Barbara

Bottrop, Bergbau und St. Barbara, das passt. Vor gut 150 Jahren, als man in der kleinen Landgemeinde am Ufer der Emscher auf die Kohle setzte, brachten neu angeworbene Kumpel aus Oberschlesien auch ihre Schutzheilige mit – die Heilige Barbara. So kam es bereits vor 135 Jahren in Bottrop zur Gründung des Knappenvereins „St. Barbara“.

Nicht nur auf Fahnen und Bildern war die aus Nikomedia – dem heutigen Izmit in der Türkei - stammende Heilige im religiösen Bottroper Alltag nun präsent, plötzlich gab es auch Statuen dieser Schutzheiligen. Sie standen in Kirchen und Hausaltären, auf öffentlichen Plätzen und später Untertage. 1961 rückte eine Statue der Hl. Barbara in Bottrop in den Fokus der Öffentlichkeit, denn Pfarrer Johannes Lütkenhaus hatte es gewagt, eine fast drei Meter hohe Heiligenfigur vor dem Eingang der ehemaligen Zeche Rheinbaben aufzustellen.

Einst stand die drei Meter große Statue der Hl. Barbara, die hier von Ex-Bergmann Werner Steimer begutachtet wird, vor dem Eingang der ehemaligen Zeche Rheinbaben. Heute ist sie an der Eigener Scharfstraße zu sehen. Foto: Friedhelm Wessel

Die Einweihung der Figur, die von dem bekannten Bottrop Künstler Johannes Fischedick (1908 bis 1984) geschaffen wurde, segnete der streitbare Pfarrer Lütkenhaus am 10. Dezember 1961 ein. „Wenn ihr Bergleute zur Schicht geht, werft einen Blick darauf, sprecht ein kurzes Gebet. Wenn ihr wieder das Licht das Tages erreicht habt, dann dankt dafür, dass sie euch beschützt hat“.

Ein legendärer kommunistischer Betriebsrat

Im Vorfeld hatte das Aufstellen dieser Heiligenfigur auf der als „Roter Pütt“ bekannten Zeche mit ihrem legendären kommunistischen Betriebsratsvorsitzenden Clemens Kraienhorst für heiße Debatten gesorgt. Diese verbalen Scharmützel zwischen Lütkenhorst und Kraienhorst – bekannt auch als „Don Camilllo und Peppone aus Bottrop“ nach dem italienischen Film-Klassiker - fanden längst Eingang in die heimische Geschichte. Die Platzierung der Fischedick-Statue wurde 1961 von den Kommunisten als Affront empfunden.

Einige Jahre später aber, als die Schließung von Rheinbaben/Möllerschächte drohte, demonstrierten Lütkenhorst und Kraienhorst gemeinsam gegen diesen Plan. Genutzt hat es bekanntlich nichts. Rheinbaben schloss 1967 . Die Hl. Barbara fand jedoch einen neuen Standort an der Scharfstraße in der Nähe der St. Paul-Kirche, wo sie heute noch steht.

Figur von Untertage konnte vor der Verfüllung gerettet werden

In einer kleinen Feier wurde 1980 auf der neue 6. Sohle des Prosper-Haniel-Schachtes 10 am Alten Postweg ebenfalls eine Statue der Hl. Barbara im Bereich des Füllortes angebracht. Auf Vermittlung des langjährigen Bottroper RAG-Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Ludwig Ladzinski konnte die Figur jedoch rechtzeitig gerettet werden, denn bis Ende Dezember 2019 wurde der Schacht verfüllt .

Diese Figur aus den Tiefen der letzten deutschen Steinkohlenzeche erinnert nun seit einigen Wochen Patienten des Dortmunder Knappschaftskrankenhauses an die Geschichte der Heiligen und des Bottroper Bergwerkes, das 2018 schloss .