Die besten Schulsanitäter kommen vom Bottroper JAG

Bottrop. Die Sanitätsdienstgruppe des Bottroper Josef-Albers-Gymnasiums hat in Westfalen-Lippe den ersten Platz erreicht. Digitaler Wettbewerb.

Beim digitalen Wettbewerb der Schulsanitäterinnen und -sanitäter vom Jugendrotkreuz (JRK) Westfalen-Lippe erreichte die Schulsanitätsdienstgruppe des Bottroper Josef-Albers-Gymnasiums den ersten Platz. Die JAG-Schüler erreichten 825 von 1000 möglichen Punkten.

Den zweiten Platz belegten die Schulsanis des Städtischen Ruhrtalgymnasiums Schwerte (717 Punkte), gefolgt von der Gruppe des Immanuel-Kant-Gymnasiums Dortmund (715 Punkten). Teilgenommen hatten 127 Schüler und Schülerinnen in 13 Schulsanitätsdienstgruppen aus ganz Westfalen Lippe.

Schulsani-Wettbewerb in Bottrop und ganz Westfalen-Lippe unter Corona-Bedingungen

Wettbewerb und Preisverleihung fanden unter Corona-Bedingungen statt. Die Herausforderungen konnten auch dezentral und online bearbeitet werden. Vier der acht zu lösenden Aufgaben deckten dabei das Thema Erste Hilfe ab.

So mussten die Schulsanis etwa eine Erklärung für Mitschüler erstellen, wie eine Reanimation mit dem Defibrillator funktioniert. In einer anderen Aufgabe wurden sie für die Erstellung eines Werbeplakates in die Rolle eines Gestalters versetzt, um das Dreiecktuch im Verbandkasten in seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten an ihrer Schule bekannt zu machen.

Bottroper Schüler mussten Geschicklichkeit und Teamgeist zeigen

Neben den Aufgaben zur Ersten Hilfe waren Geschicklichkeit, Sensibilität und Teamgeist in den Bereichen Rotkreuz-Wissen, Musisch-Kulturelles, Sport & Spiel, Soziales und Nachhaltigkeit gefragt.

Bei der Online-Preisverleihung waren Vertreter und Vertreterinnen der teilnehmenden Schulen dabei, um die Platzierung ihrer Gruppe zu erfahren. Das Jugendrotkreuz zeigt sich ganz begeistert von den zahlreichen Wettbewerbsbeiträgen. Auch Dr. Carola Holzner war bei der Preisverleihung zu Gast. Als Doc Caro hat sie sich als Notfallmedizinerin und Bloggerin einen Namen gemacht. Doc Caro freut sich, dass junge Menschen sich als Schulsanis engagieren und dankte ihnen an diesem Tag persönlich dafür.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop