Der Wunschzauberer sorgt für kleine Freuden in Bottrop

Bottrop. Ein neuer Verein überrascht kleine Kinder, pflegebedürftige Menschen oder Bewohner von Bottroper Seniorenheimen mit Geschenken.

Der Pandemie und dem Wintereinbruch zum Trotz liefert der neue Bottroper Verein „Wunschzauberer“ zurzeit Karnevalsgrüße an alle Kindergärten und Altenheime in der Stadt aus. 5500 Süßigkeitentüten haben die Helfer des Wunschzauberers für diesen guten Zweck in den letzten Tagen gepackt. Bis Rosenmontag sollen sie ausgeliefert werden, doch es zeichnet sich schon ab, dass sich dies aufgrund der Wetterlage verlängern wird.

Der Auftakt der Aktion fand jetzt an der städtischen Kita Zeppelinstraße statt, deren Leiterinnen 102 Tüten mit Süßigkeiten erhielten, die sonst beim Karnevalsumzug verteilt worden wären.

Der Verein Wunschzauberer (in Gründung) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wünsche in Bottrop zu erfüllen. Er möchte unter anderem sozial benachteiligten Kindern, Personen in Pflegeheimen oder kranken Menschen mehrmals im Jahr und unabhängig von Feiertagen und Jahreszeiten eine Freude bereiten. Bereits im Dezember hatte der Verein gemeinsam mit dem Sozialamt erste Wünsche erfüllt und sozial benachteiligte Kinder beschenkt.

Das Motto: Aus Bottrop. Für Bottrop. In Bottrop

Jeder gespendete Euro läuft zu hundert Prozent in die Wunscherfüllung, so die Aussage des Vereins. Umsätze wie Geschenkbesorgungen würden in Bottrop getätigt, um einen nachhaltigen und ganzheitlichen sozialen Kreislauf zu schaffen. Das Motto des Wunschzauberers baut darauf auf. „Aus Bottrop. Für Bottrop. In Bottrop“, was im einzelnen bedeutet: Bottroper engagieren sich durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und ehrenamtliche Arbeit im Verein. Es werden Wünsche Benachteiligter in dieser Stadt erfüllt, und alle Besorgungen dazu werden in Bottrop erledigt.

Informationen über den Verein in Gründung gibt es unter www.wunschzauberer.de.