Wolf Der Wolf? Pony in Hünxe gerissen - das vierte in vier Wochen

Hünxe. In Hünxe wurde in der Nacht zu Mittwoch erneut ein Pony gerissen - das ist das vierte Kleinpferd in Hünxe innerhalb von vier Wochen.

In der Nacht zu Mittwoch wurde erneut in Hünxe ein Pony gerissen - das vierte Kleinpferd innerhalb von vier Wochen. Das bestätigt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) auf NRZ-Anfrage.

Das Tier soll auf einer Weide im Bereich der Wilhelmstraße gestanden haben und nach jetzigen Informationen des Lanuv in den Morgenstunden gerissen worden sein. Die Experten des Lanuv sind aktuell vor Ort, auch das Bürgerforum Gahlen, das die Wolfsrisse dokumentiert, ist vor Ort. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.

Umweltministerium will Lage neu bewerten

Das NRW-Umweltministerium hat sich bereits in der vergangenen Woche aufgrund der Häufung und räumlichen Nähe der Risse beunruhigt gezeigt und will die Lage im Wolfsgebiet durch ein entsprechendes Rechtsgutachten neu bewerten lassen. Zuvor hatte das Ministerium aufgerufen, auch Pferde wolfsabweisend einzuzäunen und in den dunklen Tag- und Nachtstunden in einen Stall zu bringen. Das Land arbeitet an einer Anpassung der Förderrichtlinien. (aha)

