Der Wintertreff in Kirchhellen soll mit 3G-Regel stattfinden

Kirchhellen. Eine Zugangskontrolle und bei zu großem Andrang ein Einlassstopp: Das gehört – Stand jetzt – zum Corona-Konzept für den Kirchhellener Wintertreff

Die Corona-Infektionszahlen steigen, Robert-Koch-Institut und Gesundheitsminister forderten am Freitag unisono schärfere Maßnahmen, um die vierte Welle auszubremsen. Noch hofft der Verein Natürlich Kirchhellen aber darauf, am ersten Adventswochenende den beliebten Wintertreff auf dem Johann-Breuker-Platz veranstalten zu können.

„Alles ist soweit vorbereitet, dass wir starten können“, sagt die Vereinsvorsitzende Gundis Jansen-Garz. Geplant ist eine Zugangskontrolle zum Treff unter freiem Himmel, bei der die Besucherinnen und Besucher nachweisen müssen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind (3G-Regel). Sollte es zu voll werden, werde der Einlass vorübergehend gestoppt.

Endlich wieder eine Veranstaltung für die Dorfgemeinschaft in Kirchhellen

„Das ist der Stand heute“, betonte Gundis Jansen-Garz am Freitagmittag – und gesteht: „Ich rechne mit allem.“ Geht es aber nach den Vereinsmitgliedern, so möchten sie nach der Zwangspause im vergangenen Jahr den Kirchhellenern vom 26. bis zum 28. November gerne wieder die Möglichkeit bieten, sich auf dem zentralen Platz als Dorfgemeinschaft zu treffen.

Gundis Jansen-Garz sieht es als Vorteil, dass der Weihnachtszauber in Bottrop-Mitte bereits seit Donnerstag läuft. Den wolle man beobachten und könne dann sicher rechtzeitig zum Wintertreff in zwei Wochen sagen, was passt und was nicht.

Die Veranstalter von Natürlich Kirchhellen haben sich aber auch so schon ein Konzept überlegt, damit der Wintertreff möglichst sicher stattfinden kann. Zentral ist die schon erwähnte 3G-Regel samt Überprüfung des Nachweises in Kombination mit dem Personalausweis.

Das Gelände werde eingefasst, und es soll zwei zentrale Ein-/Ausgänge geben: „An der Sparkasse bei der Brezelfamilie und schräg gegenüber vor der Goldschmiede Dietz“, erläutert die Vereinsvorsitzende. Nach der 3G-Kontrolle erhält jeder Besucher ein Bändchen; jeden Tag gibt’s das in einer anderen Farbe. „Damit man den Platz auch mal verlassen kann, für einen Toilettengang zum Beispiel, und einfach wieder hinauf kommt.“

Wintertreff in Kirchhellen: Einwegbecher statt Glühweintassen

Corona-Hygienemaßnahmen ist es auch geschuldet, dass statt Glühweintassen Einwegbecher ausgegeben werden. Wer mag, kann aber eine eigene Tasse mitbringen, die dann am Stand aufgefüllt wird. Grundsätzlich soll es nur Außenverkauf geben. Lediglich ein Zelt mit Bastelangeboten des offenen Ganztags von Johannes-/Gregor- und Marienschule für Kinder wird aufgestellt, „dort gilt ein Hygienekonzept“, erklärt Gundis Jansen-Garz. Dazu zählt: „Es dürfen nicht so viele Kinder gleichzeitig rein und es gilt Maskenpflicht.“

Die Maske mindestens dort zu tragen, wo Abstände nicht gut eingehalten werden können – wie in Warteschlagen – darum bitten die Veranstalter die Besucher. An jeden einzelnen ist der Appell gerichtet, sich verantwortungsvoll zu verhalten, um die eigene Gesundheit und die der anderen nicht zu gefährden.

Wintertreff-Angebot schaffen die Kirchhellener Vereine selbst

Denn so lässt sich das Wintertreff-Angebot doch am besten genießen, wie immer geschaffen von verschiedensten Vereinen und Akteuren aus dem Dorf. „Der Wintertreff soll ja dafür da sein, dass die Vereine sich präsentieren können“, unterstreicht Gundis Jansen-Garz. Vom Kegelclub über die Waldjugend bis zum VfB und anderen reicht die Liste der Mitmachenden; sie sorgen für Waffeln, Flammkuchen, Schmorkartoffeln und Minifrikadellen, Weihnachtsplätzchen, Panhas, Glühwein, Kakao, Kaltgetränke und manches mehr.

Das Bühnenprogramm wird diesmal allerdings ein wenig reduzierter ausfallen. „Tanzgruppen und Chöre haben wegen Corona nicht geprobt“, so Jansen-Garz – und sind somit nicht bereit für einen Auftritt. Verpflichtet wurden aber unter anderem schon die Kirchhellener Blasmusik, die Jagdhornbläser, das Montessori-Kinderhaus und eine kleine Feuershow.

Stand Freitag, wie gesagt.

Die Öffnungszeiten Geplante Öffnungszeiten des Wintertreffs auf dem Johann-Breuker-Platz: Freitag und Samstag, 26./27. November, 17 bis 22 Uhr; Sonntag, 28. November, 14 bis 18 Uhr. Es wird die zwölfte Auflage des Wintertreffs sein. Am Freitag, 27. November, ist um 18 Uhr die offizielle Eröffnung geplant – mit Schüssen aus der Böllerkanone, Illuminierung des Tannenbaums und dem Besuch des Nikolauses.

