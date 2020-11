Der stressige Corona-Alltag von Arzthelferinnen in Bottrop

Bottrop. Beleidigungen, Respektlosigkeit, mangelnde Wertschätzung – all das prasselt zurzeit auf Bottroper Arzthelferinnen ein. Hier berichten sie.

Vier Arzthelferinnen, die in Corona-Schwerpunktpraxen in Bottrop arbeiten, melden sich zu Wort. Ihr Frust sitzt tief. Alexandra Manhart, Marlena Lis, Lisa Sadlocha und Kathrin Vortkamp lassen ihren Ärger raus.

Seit dem Ausbruch der Pandemie im März ist für sie jeder Arbeitstag eine neue Kraftanstrengung und ein ständiger Stresstest. Auch vor Corona war der Job als Arzthelferin schon nicht vergnügungssteuerpflichtig. Hitzige Diskussionen mit Patienten gehörten mitunter zur Tagesordnung. Nun hat der Umgangston an Schärfe zugelegt. „Was denken Sie eigentlich, wer Sie sind“, ist noch die zitierfähigste Aussage, die gegenüber den Helferinnen am Telefon oder an der Rezeption geäußert wird. Patzig, laut und ungehalten.

2000 Telefonanrufe pro Arbeitstag

„Ich finde es schlimm, wie viele böse Worte für uns gefunden werden“, meint Lisa Sadlocha. Diese Leichtigkeit und Freundlichkeit, die die Medizinischen Fachangestellten normalerweise an den Tag legen, geht immer mehr verloren. Und das spüren auch die besonnenen Patienten. „Sie merken, dass man deutlich gestresster ist“, meint Sadlocha.

Kathrin Vortkamp, Arzthelferin aus Bottrop, schildert im Gespräch mit der WAZ die Belastungen im Corona-Alltag. „Es wird Hinz und Kunz getestet“, sagt sie. Nur Arzthelfer erhalten keine kostenlosen Tests. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Ausnahmesituation bringt die vier Frauen, die stellvertretend für viele Bottroper Kolleginnen sprechen, an den Rand der Belastbarkeit . „Es ist sehr stressig, sehr voll und unglaublich anstrengend“, meint Alexandra Manhart. „Der Alltag ähnelt eher einem Callcenter als einer Arztpraxis. Der normale Praxisalltag bleibt links liegen.“ Bei Lisa Sadlocha gehen pro Tag an die 2000 Anrufe ein - fast nur wegen Corona. „Und der Anrufbeantworter glüht auch“, sagt die Arzthelferin.

Der Umgangston wird aggressiver

Als Schwerpunktpraxen sind sie die erste Anlaufstelle für den Teil der Patienten, bei denen der Verdacht auf eine Erkrankung besteht. Unter anderem nehmen sie nach telefonischer Voranmeldung die Abstriche vor. Die Patienten dürfen nicht ohne Weiteres in die Praxis kommen.

Um dem Ansturm irgendwie Herr werden zu können, hat man sich intern gezwungenermaßen eine zeitliche Frist von drei Minuten gesetzt. „Dann muss ein Covid-19-Telefonat auch einmal ein Ende finden“, sagt Sadlocha. Das sei aber mittlerweile gar nicht mehr möglich. „Weil meistens immer irgendwelche Gegenfragen kommen.“ Oft sind Verständigungs- und Verständnisprobleme die Gründe, wodurch das Gespräch verlängert wird. Die Mitarbeiterin muss dann entschuldigend den Anrufer vertrösten, weil schon der nächste Patient in der Leitung ist. Im schlimmsten Fall erntet sie dafür noch einen beleidigenden Spruch.

Hitzige Diskussionen um Corona-Regeln

„Es kommt vor, dass Symptome am Telefon angegeben werden, die dann beim Abstrich vor Ort verneint werden“, sagt Lisa Sadlocha. „Es kommt dadurch zu vielen Fehlinformationen.“ In der Praxis muss sie regelmäßig die Patienten daran erinnern, die Abstandsregeln einzuhalten. Wenn sie darauf hinweist, doch bitte die Schutzmaske aufzubehalten, verdrehen viele Patienten genervt die Augen.

Marlena Lis berichtet aus ihrer Praxis, dass auch einige Patienten die Arbeit des Teams wertschätzen. Zum Beispiel: „Danke, dass Ihr da seid.“ Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Wir machen unseren Job alle gern und mit viel Herz“, sagt Alexandra Manhart. Dennoch seien sie Menschen aus Fleisch und Blut. „Wir haben keine Elefantenhaut.“ Alle vier würden sich in diesen schweren Zeiten mehr Wertschätzung und mehr Verständnis für ihre (Arbeits-)Situation wünschen. Denn sie machten vor allem eines: ihren Job.