Stadterneuerung Der „Rote Platz“ in Bottrop wird zum bunten Platz

Bottrop. Quartiersmanagement und Anwohner haben gemeinsam den zentralen Platz auf Prosper III verschönert. Er soll Aufenthaltsort und Treffpunkt werden.

Rund um das Quartiersbüro auf Prosper III haben die Anwohnerinnen und Anwohner den „Roten Platz“ verschönert. Gemeinsam mit der Quartiersmanagerin und Vorsitzenden des Vereins „GemeinSinnschafftGarten“, Nora Schrage-Schmücker bepflanzten sie Hochbeete, die rund um den Platz aufgestellt wurden. Außerdem hat der Verein gemeinsam mit der Nachbarschaftsinitiative Prosper III Stühle, Tische und Sonnenschirme angeschafft. Sie können unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln im Quartiersbüro ausgeliehen werden.

Der Platz ist Mittelpunkt des Quartiers und wurde im September 2020 für den Autoverkehr zunächst temporär gesperrt. Zukünftig soll er gezielt umgestaltet und in seiner Funktion als Aufenthaltsort und Treffpunkt gestärkt werden. Auf diese Weise soll die Lebens- und Aufenthaltsqualität rund um den Platz – der zwischenzeitlich als Brennpunkt galt – erhöht werden.

Kostenfreies WLAN und neue Spielgeräte für die Kinder

Der Fachbereich Umwelt und Grün wird außerdem neue Spielgeräte für Kinder im Umfeld des Platzes aufstellen. Und auch für Jugendliche und die Studierenden vor Ort wird der rote Platz attraktiver, nicht zuletzt durch das kostenfreie WLAN, das die HRW zur Verfügung stellt.

„Wir freuen uns über die neuen Gestaltungen und Prozesse am ‚Roten Platz‘. Dank der Unterstützung vieler Akteure – Stadtverwaltung, Hochschule, Politik und insbesondere dem Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Gewerbetreibenden zeigt sich der Platz nun in einem neuen Gewand“, lobt Nora Schrage-Schmücker das Engagement aller Beteiligten. Gemeinsam mit den Akteuren vor Ort plant sie bereits weitere Aktionen und Angebote, die – unter den Coronavorgabe – in diesem Jahr stattfinden sollen und beispielsweise über den Stadtteilfonds gefördert werden können.

Stadtteilfonds unterstützt Akteure im Stadtteil mit finanziellen Zuschüssen

„Durch den Stadtteilfonds konnten wir in den vergangenen Monaten schon zahlreiche Projekte fördern – nicht nur im Quartier Prosper III, sondern in ganz Bottrop“, berichtet die Quartierskoordinatorin Maike Dymarz. Gruppen, Vereine und Institutionen können Projektideen für ihren Stadtteil einreichen und eine Förderung von 1500 Euro – bei Kooperationsprojekten sogar bis zu 2000 Euro – erhalten. Gefördert werden Projekte, die einen direkten Bezug zum Stadtteil haben und nichtkommerziell sind.

Beratung und Unterstützung bei der Antragsstellung erhalten Interessierte bei Maike Dymarz, 02041/70 3266 oder maike.dymarz@bottrop.de.