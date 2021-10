Der Kirchhellener Wintertreff soll im Advent stattfinden

Kirchhellen. Der Wintertreff des Vereins „Natürlich Kirchhellen“ soll auf jeden Fall stattfinden. Das hat der Vorstand auf der Hauptversammlung verkündet.

Rechtzeitig zur Jahreshauptversammlung des Vereins „Natürlich Kirchhellen“ hat der Vorstand die Entscheidung getroffen: Der Wintertreff des Vereins auf dem Johann-Breuker-Platz wird stattfinden, unter welchen Beschränkungen und Rahmenbedingungen auch immer. 2020 hatte der Verein die Veranstaltung noch abgesagt. „Es wäre zu schade, wenn wir den Wintertreff wieder absagen müssten“, sagte Vereinsvorsitzende Gundis Jansen-Garz, „wir haben beschlossen, dass wir mit den Planungen starten.“

„Wir werden das Gelände eingrenzen“

Nachdem bereits andere größere Veranstaltungen im Dorf durchgeführt wurden und in Bottrop-Mitte der Weihnachtsmarkt öffnen soll, steht aus Sicht des Vereins und auch der Verwaltung einem Wintertreff am 1. Adventswochenende (26. bis 28. November) nichts mehr im Wege. Im Gespräch mit der Stadt Bottrop wurde auf die coronabedingten Maßnahmen hingewiesen, die zurzeit alle eingehalten werde können.

„Da es sich um eine Draußen-Veranstaltung handelt, ist die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen überschaubar. Wir werden das Gelände eingrenzen und einen Einlasskontrolle nach der so genannten 3G Regel durchführen.“ Alles weitere wird nun geplant.

Planungen in anderen Städten gehen ebenfalls davon aus, die Märkte lediglich für Geimpfte, Genesene oder Getestete zugänglich zu machen. So sieht man es beispielsweise in Bottrop und Dortmund vor. Auch dort hat man sich festgelegt, der Weihnachtsmarkt soll stattfinden – unter der 3G-Regel. Nach den bisherigen Planungen in Dortmund sollen Besucherinnen und Besucher stichprobenartig kontrolliert werden.

„Kirchhellen-Tag“ musste ausfallen

Die Markenzeichen des Wintertreffs auf dem Johann-Breuker-Platz: Die Ortswehr Kirchhellen baut den großen Weihnachtsbaum auf, und die Einrichtungen des Dorfes bespielen die Pagodenzelte mit den Ortsteilnamen. So sah es am 30. November 2019 aus. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Mit Blick zurück hat der Verein ein schwieriges, dennoch aktives Jahr hinter sich. Leider musst auch der „Kirchhellen-Tag“ ausfallen, der turnusmäßig im August hätte stattfinden sollen. „Trotz des Lockdowns und anderer Einschränkungen haben wir einiges gut hingekriegt“, so Gundis Jansen-Garz. Es wurden weitere historische Erklärtafeln und Ortseingangsschilder angebracht. Zudem wurde an verschiedenen Stellen im Dorf Bänke aufgestellt, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Alle drei Projekte werden im kommenden Jahr weitergeführt.

Neben Rück- und Ausblick standen Wahlen bei der Jahreshauptversammlung auf dem Programm. Diese verliefen ohne große Überraschungen. Claudia Siebecker wurde als stellvertretende Vorsitzende bestätigt, Susi Löns bleibt stellvertretende Kassiererin und Jaqueline Lehmann stellvertretende Schriftführerin. Als neuer Beisitzer wurde Ralf Josten gewählt. Zu Kassenprüfern wurden Ulla Steinmann und Kai Underberg ernannt.

Das ist „Natürlich Kirchhellen“ Der Verein „Natürlich Kirchhellen“ wurde 2008 gegründet mit dem Ziel, „den Ort Kirchhellen mit seinen sieben Ortsteilen mit vereinten Kräften weiter voran zu bringen und noch attraktiver zu gestalten“ Neben dem Nutzen für das Gemeinleben, für Vereine und Verbände, die Werbegemeinschaft und alle Kirchhellener Bürgerinnen und Bürger stehen die Koordination und Planung von Veranstaltungen und die Lobbyarbeit für den Ort Kirchhellen im Vordergrund. Der Verein sorgt für den Blumenschmuck entlang der Hauptstraße, hat Ortseingangsschilder sowie Erklärschilder zur Dorfgeschichte an bedeutsamen Stellen angebracht. Im Jahr 2020 hat der Verein eine Karte für den Kirchhellener Rundweg neu aufgelegt. Er führt über 36,8 Kilometer durch alle sieben Kirchhellener Ortsteile.

