Sherlock Holmes in Bottrop Der Hund der Baskervilles kommt in Bottrops Barbaraheim

Bottrop. Aus mit der Männerwirtschaft: Die Essener Volksbühne zeigt in Bottrop die Sherlock-Holmes-Story als Gruselkrimikomödie - und Dr. Watson als Jane.

Nach längerer Pause gibt es ein Wiedersehen mit der Essener Volksbühne. Die Kompanie macht auf der Tour mit ihrer neuinszenierten Krimikomödie einen Abstecher ins Barbaraheim im Bottroper Süden.

In „Der Hund der Baskervilles“ treibt ein Geisterhund sein Unwesen im britischen Dartmoor. An so etwas Lächerliches mag Sherlock Holmes nicht glauben. Er schickt Dr. Jane (!) Watson zusammen mit dem letzten der Baskervilles ins Dartmoor, um der Sache auf den Grund zu gehen. Als aber immer mehr Menschen durch den Hund ihren Tod finden, muss der Meisterdetektiv doch noch selbst tief in seine Trickkiste greifen, um das Rätsel des Geisterhundes zu lösen.

Viertes Gastspiel der Volksbühne in Bottrop

Die Essener Volksbühne inszeniert das Stück nach dem Roman von Sir Arthur Conan Doyle – in der Fassung von Thomas Birkmeir – als Mischung aus Gruselgeschichte, Krimi und Komödie. Und sie greift selbst in die fantasievolle Trickkiste und macht aus dem Dr. John Watson der Vorlage kurzerhand eine Jane. Damit ist die Essener Volksbühne erneut zu Gast Bottrop, wo sie unter anderem bereits mit „Arsen und Spitzenhäubchen“, „Die Physiker“ und sogar „Im weißen Rössl“ - nach der bekannten Operettenvorlage - das Publikum begeisterte.

Aufführungen: Samstag, 6. November und Sonntag, 7. November, jeweils um 18 Uhr im Barbaraheim, Bottrop-Lehmkuhle, Unterberg 12-14. Karten zu 12 Euro gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf in der Humboldt-Buchhandlung am Rathaus, Kirchhellener Straße 18 oder unter 02041-76 68 30.

