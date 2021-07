Der Bottroper Bernepark öffnet wieder seine Schlafröhren

Bottrop. Im Bernepark öffnet wieder das Röhrenhotel. Bis Anfang Oktober können die Übernachtungen in den Betonröhren in Ebel gebucht werden.

Im Bernepark in Bottrop kann man jetzt wieder in der Röhre übernachten. Der Standort der ehemaligen Kläranlage wurden im Rahmen der Emscherkunst 2010 zu einer offenen Parkanlage umgebaut und bietet mit fünf umgebauten Abwasserrohren wohl eine der außergewöhnlichsten Übernachtungsmöglichkeiten im Revier.

Ab sofort sind die Schlafröhren bis Anfang Oktober wieder buchbar. Die Mini-Hotels wurde von dem österreichischen Künstler Andreas Strauss geschaffen und „Gastfreundschaftsgerät“ getauft. Sie bieten seither Kurztripfans und Radtouristen ein besonderes Erlebnis. Die Buchung ist über die hoteleigene Webseite möglich (www.bernepark.de/parkhotel/). Den Preis für die Nutzung des Parkhotels legen die Gäste persönlich nach der Übernachtung fest – denn hier gilt das Motto: „pay as you want“. Die Gäste entscheiden, was Ihnen diese Übernachtung in frischer Bettwäsche und sauberer Umgebung und der Nutzung von sanitären Anlagen wert erscheint. Festgelegt ist nur die Buchungsgebühr von 20 Euro pro Tag und Röhre. Bei einer Stornierung wird die Buchungsgebühr nicht erstattet. Die Buchungsvorlaufzeit beträgt drei Tage.

Bei Bedarf gibt es für die Übernachtungsgäste auch ein kleines Frühstück. Von Freitag bis Sonntag wird am Nachmittag auch Kaffee und Kuchen angeboten.

