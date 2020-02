Den Bottroper Pumpenhersteller Seepex zieht es nach Dubai

Der Stammsitz von Seepex an der Scharnhölzstraße in Bottrop

Bottrop. Pumpenhersteller Seepex zeigt nun auch am Persichen Golf Flagge. Das Bottroper Unternehmen eröffnet ein Büro in Dubai. Firma ist weltweit aktiv.

Pumpen-Technologie aus Bottrop hat ab sofort auch einen Platz in Dubai. Der Bottroper Hersteller Seepex hat in der arabischen Metropole ein Verkaufsbüro eröffnet. Damit treibt der Spezialist für Exzenterschneckenpumpen das Wachstum im mittleren Osten weiter voran.

„Mit dem neuen Büro in Dubai, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate erhält Seepex in der Region die nötige Präsenz, um künftig Kunden noch schneller und enger bei unterschiedlichsten Förderaufgaben unterstützen zu können“, so Alexander Kuppe, Managing Director Group CSO.

Team in Dubai arbeitet engt mit dem Hauptsitz in Bottrop zusammen

Zu den Aufgaben der Niederlassung gehören die enge Betreuung von Schlüsselkunden, die regionale Ausweitung der Geschäftstätigkeiten sowie die Verbesserung der Dienstleistungen vor Ort. Geleitet wird das Büro am Persischen Golf von Meriem Khalafa, die als Business Development Director mehr als zehn Jahre Vertriebserfahrung in der Region besitzt.

„Ihr Team wird eng mit den Market Managern am Firmenhauptsitz in Bottrop zusammenarbeiten und dabei die Grundlage für eine weitere positive Geschäftsentwicklung und profitables Wachstum schaffen“, heißt es seitens des Unternehmens.

Bottroper Unternehmen hat 18 Tochtergesellschaften außerhalb Deutschlands

Die Niederlassung in Dubai ist nicht die erste. Die Bottroper Firma verfügt bereits über 18 Tochtergesellschaften und Niederlassungen außerhalb Deutschlands und ist inzwischen mit Distributionen in über 70 Ländern weltweit präsent. Der Exportanteil der Produkte liegt bei 80 Prozent.