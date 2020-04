Dem Leben eine Chance geben

Fällt Ostern dieses Jahr aus? Weil all das, was für uns Ostern ausmacht, nicht stattfinden kann? Keine Osternacht, keine Festgottesdienste, kein Osterfeuer, kein Osterfrühstück im großen Kreis der Familie, zuhause hocken statt zu reisen. Die Fastenzeit nimmt kein Ende. Wie lange noch bis wir wieder aufatmen und in vollen Zügen leben können? Wann dürfen die Kinder wieder zusammen spielen, dürfen wir unsere liebsten Menschen umarmen und mit ihnen feiern?

Noch nie, solange die meisten von uns denken können, gab es eine so umfassende Durchkreuzung unseres öffentlichen und privaten Lebens wie derzeit durch das Coronavirus. Es betrifft jeden, weltweit und ganz nah. Und jetzt auch noch kein Ostern. Spätestens jetzt wird vielen klar, wie verletzlich unser so sicher geglaubtes Leben ist. Wie schnell das Leben bedroht sein kann. Und dass wir nur gemeinsam da wieder herauskommen. Indem wir alle an einem Strang ziehen und den Verzicht durchhalten, ohne zu wissen, wie lange. Das ist eine Belastungsprobe, wie wir es noch nicht erlebt haben. Ich finde, dass wir das bis jetzt gut und vernünftig hinkriegen in Bottrop. Großer Dank an Sie alle!

An Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi und seinen Sieg über den Tod – darauf hoffen wir in diesen Zeiten wie lange nicht mehr. Dafür stellen Menschen ihre persönlichen Interessen in großer Solidarität zurück und halten zusammen. Hat es das so konsequent in der Geschichte der Menschheit schon einmal gegeben? Also doch Ostern in diesem Jahr: Wir stellen uns gemeinsam dem Tod in den Weg und geben dem Leben die Chance.

Vielleicht feiern wir dieses Jahr einfach zwei Mal Ostern. In diesen Tagen mit großer Hoffnung und im stillen Gebet für ein baldiges Ende der Pandemie. Und hoffentlich bald voller Dank und Freude, dass diese Krise überwunden ist. „Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“, ermutigt uns der Apostel Paulus im Neuen Testament. Diesen Geist wünsche ich Ihnen und ihren Lieben in diesen Tagen und Wochen ganz besonders und wünsche ihnen Gesundheit und Gottes Segen für die Osterzeit!

Pfarrerin Anne Hanhörster ist Vorsitzende der Evangelischen Kirchengemeinde Bottrop