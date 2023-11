Seit Samstag, 25. November, ist die Prosperstraße in Bottrop in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt.

Sperrung DB-Brücke in Bottrop: Prosperstraße ist noch vollgesperrt

Bottrop. Seit Samstag geht nichts mehr an der defekten Eisenbahnbrücke an der Prosperstraße in Bottrop. Das sind die Umleitungsstrecken für Autofahrer.

Die Prosperstraße ist weiterhin in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Der Grund sind Instandsetzungsarbeiten an der maroden Brücke der Deutschen Bahn. Seit Samstag, 25. November, geht auf dieser wichtigen Verbindungsstrecke in der Stadt nichts mehr stadteinwärts oder stadtauswärts.

Bis Montag, 27. November, 9 Uhr, soll laut einer Bahnsprecherin noch die Vollsperrung andauern. „Die Fachexpertinnen und Fachexperten verstärken während der Bauphase Stahlbauteile an der Brücke. Da die Arbeiten unterhalb der Brücke stattfinden, wird der Bahnverkehr nicht beeinflusst. Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert“, teilte sie schriftlich mit.

Wer südlich von der Prosperstraße kommt und in Richtung Innenstadt möchte, muss links in die Knappenstraße einbiegen und der Beschilderung folgen. Über die Straße „An der Knippenburg“ führt die Umleitung über die Brakerstraße bis zur Devensstraße.

Wer stadtauswärts möchte, muss von der Prosperstraße links abbiegen über den Ostring oder rechts abbiegen über die Devensstraße und dann gegebenenfalls durch das Industriegebiet „An der Knippenburg“ fahren.

