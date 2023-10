Tetraeder Das Tetraeder in Bottrop: Windspiel aus 210 Tonnen Stahl

Bottrop. Auf der Halde Beckstraße in Bottrop thront seit langem das Tetraeder, eine begehbare Stahlpyramide mit spektakulärer Aussichtsterrasse.

Das Ruhrgebiet gibt es bekanntlich zweimal: Einmal über, einmal unter der Erde. Und weil beim Steinkohlenbergbau über Jahrzehnte auch unwahrscheinlich viel nutzloses Gestein mit an die Erdoberfläche befördert wurde, gibt es zwischen Hamm und Duisburg eine ganze Reihe künstlicher Erhebungen, von denen manche eine Höhe von über hundert Metern erreicht haben.

Seit den 90er Jahren wurden viele von ihnen begrünt, mit Wegen ausgestattet und schließlich zu touristischen Attraktionen umfunktioniert. Zu den überregional bekanntesten zählt die Halde Beckstraße in Bottrop-Batenbrock.

Tetraeder auf der Halde Beckstraße in Bottrop: So fing alles an

An dessen Spitze befindet sich nämlich das sogenannte Tetraeder, eine der bekanntesten Landmarken im Ruhrgebiet. Die Pyramide ist tags wie nachts bis weit nach Essen sichtbar. Die Berghalde Beckstraße wuchs zwischen 1969 und 1980 rund 65 Meter in die Höhe. Sie besteht aus sogenanntem tauben (also unbrauchbaren) Gestein aus dem Bottroper Bergwerk Prosper-Haniel, das 2018 als letztes aktives Steinkohlen-Bergwerk im Ruhrgebiet feierlich geschlossen wurde.

Auch interessant:Fünf „Höhepunkte“ im Ruhrgebiet: Ausflugstipps, bei denen es hoch hinaus geht

1994 wurde die Halde vom Regionalverband Ruhr (RVR) erworben und als eine der ersten zu einem Naherholungsgebiet umgestaltet. Viele weitere sollten folgen. Die pyramidenförmige Konstruktion, die auf vier massiven Betonpfeilern scheinbar leichtfüßig über dem Boden schwebt, besteht tatsächlich aus 210 Tonnen Stahl, hauptsächlich Rohren mit einer Gesamtlänge von 1500 Metern.

Das Tetraeder in Bottrop ist regelmäßig Ziel oder Station bei Läufen wie dem Tetraeder Treppenlauf oder wie hier beim Mammutmarsch 2022. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Entworfen wurde das rund 50 Meter hohe Tetraeder von Architekt Wolfgang Christ und Tragwerksplaner Klaus Bollinger. Die Eröffnung der 1,2 Millionen Euro teuren Konstruktion fand im Jahr 1995 statt.

Tetraeder in Bottrop: Panoramablick auf schwankendem Grund

Das Objekt, eine Pyramide aus Pyramiden, ist der sogenannten Sierpinski-Pyramide nachempfunden, einer dreidimensionalen Entsprechung des Sierpinski-Dreiecks. Der direkte Weg vom Fuß der Halde bis nach ganz oben führt über insgesamt 387 Stufen.

Lesen Sie auch:Halde Rheinelbe: Aussicht, Öffnungszeiten und Geschichte

Die Treppen und Podeste der Pyramide selbst sind an Stahlseilen aufgehängt, weswegen es bei Wind durchaus zu Schwankungen kommen kann. Der Blick nach unten fällt durch Lichtgitter und Lochplatten bis zum Grund. Oben angekommen findet man sich auf einer ringförmigen Konstruktion mit leichter Neigung wieder, weswegen der Bottroper Tetraeder sich für Nicht-Schwindelfreie allenfalls zur Konfrontationstherapie eignet.

Haniel, Beckstraße, Prosperstraße: Von Halde zu Halde in Bottrop

Der Blick gen Westen reicht bis Duisburg, bei gutem Wetter sogar bis zum 40 Kilometer entfernten Düsseldorfer Rheinturm. Näher gelegene Wahrzeichen wie das Oberhausener Gasometer, die Arena auf Schalke oder die Zeche Zollverein sind bei fast jeder Wetterlage gut erkennbar.

Der Tetraeder in Bottrop hat drei Plattformen mit unterschiedlichen Schwindelgraden: Die höchste ist ringförmig, an Stahlseilen aufgehängt und das dann auch noch leicht schräg. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Auf der etwas niedrigeren Halde Prosperstraße gleich nebenan befindet sich eineIndoor-Skipiste, ein Hochseilgarten und eine Sommerrodelbahn. Rund neun Kilometer nordöstlich liegt die Halde Haniel, mit rund 117 Metern die zweithöchste im Ruhrgebiet.

Tetraeder in Bottrop: Anfahrt, Eintritt, Öffnungszeiten

Der Tetraeder an der Beckstraße 57a in 46238 Bottrop ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln entweder vom Bahnhof Bottrop-Boy oder Bottrop Hauptbahnhof erreichbar. Beide Stationen sind etwa 2 Kilometer weit entfernt. Zudem wird die Busstation „Bottrop Tetraeder“ von der Linie 266 angefahren.

Der etwa 20-minütige Aufstieg zur luftigen Aussichtsterasse kostet keinen Eintritt und ist jederzeit möglich.

Mehr über die Halden im Ruhrgebiet finden Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop