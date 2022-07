Die Katholische Öffentliche Bücherei St.Elisabeth und Heilig Kreuz hat in den Ferien regulär geöffnet. Archivbild. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Bücherei Das sind Alternativen zur „Lebendigen Bibliothek“ in Bottrop

Bottrop. Die Pfarrei St. Cyriakus bietet an zwei Stellen öffentliche Büchereien an. Noch ist die Stadtbücherei geschlossen, da sind Alternativen gefragt.

Wer in den Sommerferien in Bottrop Bücher ausleihen möchte, der hat es ab dem 12. Juli schwer. Denn die Filiale der ,,Lebendigen Bibliothek“ in Kirchhellen von da an bis zum 4. August geschlossen. Gleichzeitig ist die Hauptstelle im Kulturzentrum noch nicht wieder geöffnet, weil die Baustelle noch nicht abgeschlossen ist. Das Ausweichquartier im ehemaligen Katholischen Stadthaus ist schon seit längerem nicht mehr geöffnet.

Gemeindebüchereien St. Elisabeth und Heilig Kreuz sowie St. Ludger als Alternative

Eine Alternative können während dieser Durststrecke die Katholischen Öffentlichen Büchereien (KÖB) der Pfarrei St. Cyriakus sein, darauf weist die Pfarrei nun hin. In den Gemeinden St. Elisabeth und Heilig Kreuz an der Eichenstraße sowie St. Ludger im Fuhlenbrock gibt es entsprechende Angebote, die auch in den Ferien regulär geöffnet haben.

Zum Bestand der Büchereien gehört längst nicht nur religiöse Literatur. Von Krimis und historischen Romanen bis hin zu Sach- und Kinderbüchern ist alles dabei. Außerdem gibt es Zeitschriften, Hörbücher, CDs und für Kinder zudem Spiele und die beliebten Tonies, Figuren für ein spezielles Audiosystem für Kinder. Die Büchereien befinden sich auf dem aktuellen Stand. Schließlich erweitern sie jährlich ihren Bestand mit zahlreichen Neuanschaffungen. Mit Medienempfehlungen oder auch der Beratung durch das Medienforum des Bistums Essen halten sich die Mitarbeiterinnen auf dem Laufenden.

Zurzeit gefragt sind bei den Leserinnen und Lesern vor allem Krimis und historische Romane. „Viele suchen vor allem Unterhaltung für den Alltag“, erklärt Beate Zimmermann, Leiter der KÖB St. Ludgerus. Für den Sommer hat die KÖB im Fuhlenbrock die sonst übliche Ausleihfrist von vier Wochen auf die Zeit bis zum Ferienende ausgedehnt. Das verhindere in der Urlaubszeit Stress bei der Rückgabe oder der Verlängerung.

KÖB-Leiterinnen geben Tipps für die Sommerlektüre

Die Leiterinnen der Gemeindebüchereien geben auf der Internetseite der Pfarrei, www.st-cyriakus.de, in den Ferien Tipps für die Sommerlektüre. Außerdem laden sie alle Interessierten zu einem Besuch in den Büchereien ein - nicht nur in den Ferien.

Neben der Pfarrei St. Cyriakus bietet auch Bottrops zweite katholische Pfarrei, St. Joseph, die Möglichkeit, Bücher in den Gemeinden St. Pius, Liebfrauen und St. Johannes auszuleihen. Laut Internetseite der Pfarrei ist derzeit jedoch nur die Bücherei in der Boy geöffnet. Auch die evangelische Kirche betreibt öffentliche Bibliothken.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop