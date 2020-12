Das sagen Bottroper Eltern zum Corona-Lockdown in der Schule

Bottrop. Wie haben die Eltern sich entschieden, haben sie ihre Kinder in die Schule geschickt? Und wie läuft es im neuerlichen Lockdown? Einige Stimmen.

„Es geht hier nur um ein paar Tage. Unser Sohn bleibt zu Hause. Es gibt einen Wochenplan von der Lehrerin. Gut strukturiert und die Kinder wissen was zu tun ist.“ So wie diese Leserin reagieren viele auf die Frage, ob die Kinder zu Hause bleiben oder – sofern sie maximal in der siebten Klasse sind – zur Schule gehen. Auf der Facebook-Seite der Lokalredaktion hat die Redaktion nach der Meinung der Eltern gefragt. Und die meisten, die geantwortet haben, konnten die Entscheidung, im Zweifel auf Distanzunterricht zu gehen, nachvollziehen.

Der Distanzunterricht funktioniere auch, einzige Bedingung: Man müsse mit Disziplin bei der Sache sein, so die Erfahrung einer anderen Mutter. Und einiges sei eben auch abhängig von der Schule bzw. den einzelnen Lehrern: „Leider gibt es über die Online-Stundenpläne nicht für jedes Fach Aufgaben von den Lehrern. Einige Lehrer sind sehr engagiert, andere lassen es ganz locker angehen.“

Nicht in allen Bottroper Familien klappt die Betreuung reibungslos

Allerdings räumt die Leserin ein, dass es schon Glück sei, dass die Familie die Kinderbetreuung so stemmen könne. „Ich habe das Glück nur Teilzeit arbeiten zu gehen. Und in den letzten Wochen war es so, dass meist, wenn ich arbeiten musste, mein Mann Homeoffice hatte oder sowieso zu Hause war.“

Es gibt auch Familien, da klappt das nicht so reibungslos, und so gibt es durchaus Eltern kleinerer Kinder, die auf die Betreuungsangebote in Kitas und Schulen angewiesen sind. Da sind die Kinder dann trotzdem etwa in der Schule.

Eltern sind optimistisch, auch diesen Lockdown zu schaffen

Und außerdem klappt es auch längst nicht überall so gut mit dem Distanzunterricht. So hat ein Vater die Erfahrung gemacht, dass einige Lehrer aus seiner Sicht nichts oder nur wenig aus der ersten Phase Distanzunterricht gelernt hätten. „Aktuell klappt es erwartungsgemäß nicht wirklich“, so sein Fazit am Montag.

Insgesamt scheinen die meisten Eltern jedoch optimistisch zu sein, dass es irgendwie funktionieren wird. Und so bringt es eine Mutter auf den Punkt: „Wir bleiben zu Hause. Bei uns hat es im letzten Lockdown ganz gut funktioniert und so wird es auch dieses Mal sein.“

+++ Verfolgen Sie die aktuelle Corona-Entwicklung in Bottrop in unserem Newsblog +++