Glühwein, Bratwurst, Livemusik und Kinderprogramm:; Auch in diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt in Bottrop viele Besucher anlocken.

Programmüberblick Das erwartet die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Bottrop

Bottrop. Am 16. November öffnet der Bottroper Weihnachtsmarkt. Dieses Jahr gibt es neben dem traditionellen Programm auch ein erweitertes Familienangebot.

Startschuss für den Weihnachtsmarkt ist das traditionelle Anglühen am Donnerstag, 16. November, um 15 Uhr auf dem Rathausplatz in Bottrop. Um 17.30 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Bernd Tischler den Weihnachtsmarkt, dann wird auch die Beleuchtung des großen Weihnachtsbaums eingeschaltet. Am Freitag findet ab 15 Uhr ein weiteres Anglühen statt, bis zum 23. Dezember ist der Weihnachtsmarkt geöffnet.

Zwei Eisstockbahnen, Livemusik und Mitmachaktionen

In diesem Jahr warten auf Besucher des Weihnachtsmarkts zwei Eisstockbahnen, Livemusik und viele Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene. Auf der Bühne treten unter anderem der Musicalverein „Zweitbesetzung“ und die Posaunenchöre Bottrop-Eigen und Bottrop-Altstadt auf.

Neben Glühwein und Bratwurst wurde auch das kulinarische Angebot erweitert: In der neuen Hütte „Oma Ottilie“ gibt es Blumenkohl im Bierteig, Reibekuchen, Linsensuppe und Kibbelinge. An den Eisstockbahnen steht der „Hüttenzauber“ mit Feuerzangenbowle bereit.

Neue Kindereisenbahn auf dem Altmarkt

Wie in den Vorjahren wartet am Platz am ehemaligen Mesingbrunnen wieder der traditionelle Glühweinstand der Familie Mann auf die Besucher, neu ist hier eine Kindereisenbahn für die kleinen Besucher. Auf dem Altmarkt stehen ein Kinderkarussell, Süßwarenstände und der große Schwenkgrill von Theo Kleinicke.

Weihnachtsmarkt Bottrop: Großes Angebot für Familien

Auch das Familienangebot auf dem Bottroper Weihnachtsmarkt wurde noch einmal erweitert. „Wir wollen uns mit dem Angebot für Familien und Kinder von anderen Weihnachtsmärkten in der Region abgrenzen“, sagt Holger Czeranski, Mitorganisator des Weihnachtsmarkts.

An den Wochenenden erwartet Familien mit Kindern ein pädagogisch betreutes Programm, unter anderem Weihnachts-Bastelangebote, ein Tanzangebot oder ein Kinderturnen mit NJ-Gymnastics. Hier können sich Kinder am 16. Dezember von 15 bis 17 Uhr beim Handstand oder Radschlagen ausprobieren. Dabei gibt es keine Altersbeschränkung, auch Kleinkinder können teilnehmen.

Geschichten aus dem Schaustellerleben

Ninette Wojwod erzählt an den Sonntagen am 3. und 10. Dezember ihre „Kirmeskind“-Geschichten, die auf eigenen Erlebnissen aus ihrer Schausteller-Familie beruhen. Dazu gibt es Lebkuchen und die Kinder können eine eigene Landschaft aus Süßigkeiten bauen.

Traubenhütte und Eisstockschießen

Ein Großteil des Kinderprogramms findet in der neuen Traubenhütte statt, einem 120 Quadratmeter großen Zelt mit Glaswänden. Neben den Kindern finden hier die Besucher bei schlechtem Wetter einen warmen und trockenen Unterstand, die Hütte kann auch für Privatpersonen und Firmen gemietet werden.

Am 16. Dezember findet den ganzen Tag wieder das Eisstockschießen-Turnier statt. Für 15 Euro können Unternehmen, Privatpersonen und Vereine teilnehmen, eine Anmeldung ist nach wie vor unter www.eisstockschiessen-bottrop.de möglich.

Das gesamte Programm finden sie auf: https://weihnachtsmarktbottrop.de/programm/

