Das Brauhaus Kirchhellen startet tierisch in die tollen Tage

Bottrop-Kirchhellen. Die Theatergruppe der KFD St. Johannes hat die tollen Tage im Brauhaus am Ring in Kirchhellen eröffnet. Das ist das Programm bis zum Sonntag.

In Kirchhellen haben die tollen Tage begonnen, und zwar „tierisch gut“. Das Motto für den KFD-Frauenkarneval hatten sich die Frauen der Theatergruppe gleich nach dem Frauenkarneval 2020 einfallen lassen. Drei Jahre später können sie es endlich auf die neue Brauhaus-Bühne bringen.

Den ersten Auftritt bei den KFD-Frauen im Brauhaus haben immer die Grün-Weißen Funken, diesmal mit einem erst dreijährigen Nesthäkchen. Die Kleine erntet den ersten richtig kräftigen Applaus. Der zweite geht bei der Begrüßung nach Grafenwald: Dort haben die KFD-Theaterfrauen bereits vier Karnevalsvorstellungen im heimischen Pfarrheim absolviert und sind jetzt vollzählig angetreten zu Streuselkuchen, Kaffee und dem einen oder anderen Likörchen oder Pikkolöchen bei den Kolleginnen aus Kirchhellen-Mitte.

Die junge Tanzgarde der KG Grün-Weißen Funken begeisterten wieder einmal das Publikum. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Wie in der Süßwaffel-Werbung im Fernsehen watscheln die Frauen im Pinguinkostüm auf die Bühne und sind erkennbar glücklich, dort endlich wieder angekommen zu sein. Wenn auch die Reihen der Zuschauer nicht so gut gefüllt sind wie gewohnt: Der große Saal im Brauhaus ist gut zur Hälfte besetzt; um so herzlicher begrüßt Gundis Jansen-Garz die Gäste: „Wir freuen uns mega, dass Ihr uns die Treue gehalten habt!“ Spricht’s und räumt unauffällig ein Stück Dekoration aus dem Weg für den Sketch mit der Unternehmensberaterin im Märchenwald: Beim Frauenkarneval sind die Mitspielerinnen auch Bühnenarbeiterinnen.

Der Saal im Brauhaus von Kirchhellen war nicht komplett gefüllt, das tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Am Donnerstag zur Altweiber-Show der KFD-Theatertruppe um 17 Uhr wird der Saal deutlich besser gefüllt sein, aber auch für diesen Nachmittag gibt es noch Karten. Nach dem Bühnenprogramm geht es mit einer Party weiter.

Am Freitag darf das Brauhaus-Team Luft holen. Am Samstag geht es weiter mit dem VfB-„Karneball“. Auch für diese Karnevalsparty gibt es nach Angaben des VfB Kirchhellen noch Karten im Vorverkauf an der Total-Energies Tankstelle von Ralf Josten und im Klosterstübchen Kirchhellen. Tickets im Vorverkauf sind für 13,50 Euro erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt dann 15 Euro. Ab 20 Uhr freut sich der VfB auf eine ordentliche Karnevalsparty mit dem DJ-Duo „Fire & Ice“ sowie DJ Mike Fuchs.

300 bis 400 junge Gäste erwarten die Brauhaus-Betreiber zum Kinderkarneval am Sonntag. Dank der Unterstützung der Vereinten Volksbank findet nach der coronabedingten Zwangspause wieder der beliebte „Kirchhellen.de“-Kinderkarneval von 14 bis 18 Uhr im Brauhaus am Ring statt. Die Macher des Internet-Dorfportals versprechen unter dem Motto „Wetterfest - kindgerecht - direkt in der Nähe“ ein Programm, „das so in der Umgebung nicht zu finden ist“, sagt Marco Willer.

„Ich bin eine Biene im Menschenkostüm“. So tierisch feiert nur der KFD-Frauenkarneval in Kirchhellen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Es gibt eine Kinderdisco mit großer Lichtanlage, Kim Weber von der Agentur „Einfallsreich Event“ kommt als Cinderella, Popcorn und Zuckerwatte, Clown Alfonso, Kinderschminken, die Kinderbelustigung der Brezelgesellschaft mit Spielen für die Kleinen und als Special gegen 17.20 Uhr „Zauberbrei“ mit Clown „Liar“. Eintritt vier Euro pro Person. Willer: „Der Reinerlös wird dem Kinderhospiz gespendet, um auch dort Kinder glücklich zu machen.“

Der wegen der Gastspiele von „Thekenhocker“ Markus Krebs verschobene Auftritt von Kai Magnus Sting wird stattfinden am Freitag, 21. April, um 20 Uhr. Sting erklärt an diesem Abend unter dem Motto „Hömma, so isset!“ anhand urkomischer Geschichten und der unnachahmlichen Ruhrpott-Sprache, dem sogenannten Ruhrhochdeutsch, wie der Mensch im Ruhrgebiet denkt und tickt.

Was macht den Pott überhaupt aus? Und wie funktioniert überhaupt die Ruhrgebietsgrammatik? All das wird erklärt und zelebriert. Und zwar so, wie man es nur im Pott machen kann. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten (22 Euro) im Brauhaus und an der Total-Tankstelle Josten.

