Das bietet der Rotthoffs Hof für Kinder und Jugendliche

Bottrop-Kirchhellen. Der integrative Kirchhellener Biohof „Rotthofs Hof“ hat sein Kursprogramm vorgestellt. Das können Kinder und Jugendliche dort erleben.

Grillen und Stockbrot am Lagerfeuer, Gemüse selber ernten und den Umgang mit Pferden lernen: Auf dem Rotthoffs Hof des Diakonischen Werkes wartet ein abwechslungsreiches Kurs- und Ferienprogramm auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung.

Mit dem „Pferdeführerschein Umgang“ startet am 11. April das Kursprogramm für Pferdeinteressierte ab 14 Jahren. Hier werden vier Tage lang die Verhaltensweisen und Bedürfnisse der Pferde erläutert und die Teilnehmenden lernen, diese zu verstehen und entsprechend darauf zu reagieren. Weiterhin deckt dieser Pferdeführerschein die Themenfelder Haltung, Fütterung und Gesundheit ab. Die praktischen Übungen zum Führen auf Reitanlagen und in Situationen aus dem öffentlichen Raum ergänzen die Theorie. Anschließend findet am 15. April ein integratives Reitturnier statt – von 12 bis 17 Uhr.

In den Sommerferien haben Kinder zwischen sechs und zehn Jahren sowie zwischen zehn und zwölf Jahren die Möglichkeit, ein „Reitabzeichen Lehrgang (10 & 9)“ mit und ohne Prüfung zu absolvieren. Das Reitabzeichen 10 wird in zwei Kursen angeboten (17. Juli bis 21. Juli oder 27. Juli bis 28. Juli) und eignet sich für Anfänger und Einsteiger. Es wird an der Longe oder am Führzügel geritten, die Kinder lernen die Besonderheiten in der Pferdepflege und helfen mit beim Satteln und Trensen.

Beim Reitabzeichen 9 vom 31. Juli bis 4. August wird dagegen ohne Longe oder Führzügel geritten. Am Ende der Woche wissen die Kinder alles über Pferdepflege, sie können sie richtig führen und verstehen, wie sich Pferde verhalten.

Das Stockbrot am Lagerfeuer gehört dazu bei der Abenteuerwoche in den Herbstferien. Foto: Diakonie

Besonders beliebt ist die Abenteuerwoche in den Herbstferien (9. Oktober bis 13. Oktober), in der die Kinder von sechs bis zwölf Jahren den Bio-Bauernhof mit all seinen Facetten erleben. Sie besuchen täglich die Hühner, Ponys und Schweine und lernen so die Lebensgewohnheiten der Tiere hautnah in deren natürlichem Lebensumfeld kennen. Das Basteln mit Naturmaterialien gehört in dieser Woche genauso dazu, wie das Grillen von selbst geerntetem Gemüse und zünftiges Stockbrot am Lagerfeuer. Gemeinsame Spiele und Kreativangebote fördern die Gemeinschaft und runden das Angebot ab.

Über das reguläre Kursangebot hinaus können für Firmen, Kindergruppen und Menschen mit Einschränkung auch individuelle Veranstaltungen wie zum Beispiel „Führen mit Pferd“, „Ich bin Ich“ oder „Ein Tag auf dem Bauernhof“ angeboten werden. Alle Informationen, Termine und Seminarkosten können Interessierte auf der Homepage nachlesen: www.rotthoffshof.de .

