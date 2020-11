Darum verkaufen einige Bottroper Vereine keine Christbäume

Viele Vereine und gemeinnützige Einrichtungen finanzieren mit dem Verkauf vor Weihnachtsbäumen einen guten Teil ihrer Arbeit. In diesem Advent trauen sich aber manche Vereine den Verkauf unter Corona-Bedingungen nicht zu. Ergebnis: Der Weihnachtsbaumverkauf fällt aus.

Zum Beispiel der Benefiz-Weihnachtsbaumverkauf in der OT Batenbroc k zugunsten der eigenen Jugendarbeit und des Vereins „ Kinderdorf Bottrop in Gambia “, der im Vorjahr einige tausend Euro Erlös eingebracht hat. „Der Veranstalter befürchtete noch strengere Auflagen von Seiten der Stadt als im bereits genehmigten Hygienekonzept“, sagt Vereinsvorsitzender Wolfgang Gerrits. „Alle bedauern diese Entscheidung, die der OT Batenbrock als Veranstalterin nicht leicht gefallen ist.“ Immerhin: Die bereits bestellten 600 Bäume werden nicht in Rechnung gestellt.

Regeln wie im Einzelhandel

Dabei gibt es keine speziellen Regeln für den Weihnachtsbaumverkauf, sagt Stadt-Sprecher Andreas Pläsken. „Es gelten die gleichen Regeln wie im Einzelhandel . Das bedeutet Einhalten des Mindestabstandes, Handdesinfektion, Beschränkung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche.“ Stimmt. Aber: Da viele kirchlichen Räume wie die OT Batenbrock derzeit geschlossen sind oder nur noch ganz eingeschränkt genutzt werden dürfen, muss der Verkauf draußen stattfinden. Und bei Treffen im öffentlichen Raum gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern, der beim Verpacken und Verkaufen von Weihnachtsbäumen nicht eingehalten werden kann. Dann dürfen die Verkäufer aber nur aus zwei Hausständen kommen. „Für uns nicht zu stemmen“, sagt Gerrits.

Verkauf an Herz Jesu

Eine Truppe, die sich das trotzdem traut, ist der Stamm Herz-Jesu der Pfadfinderschaft St. Georg . Sie werden an allen Adventssamstagen auf dem Kirchplatz von Herz-Jesu an der Brauerstraße von 9 bis 14 Uhr Weihnachtsbäume aus Lennestadt anbieten, mit dem Segen von Verwaltungsleiter Thomas Hellbach von St. Cyriakus. Zusätzlich werden sie am Donnerstag, 5. Dezember, von 9 bis 14 Uhr einen Sonderverkauf an St. Suitbert in Vonderort veranstalten, weil der dortige Förderverein seinen Verkauf ebenfalls abgesagt habe.

„Kirchliche Räume dürfen wir nicht benutzen“, sagt die Stammesvorsitzende Wiebke Mandrysch. Aber die Beschränkung auf zwei Haushalte im öffentlichen Raum könnten die Pfadfinder mit vielen Geschwistern unter den Mitgliedern leichter stemmen als andere Vereine. „Wir nutzen zusätzlich den Parkplatz, um den Mindestabstand sicher einzuhalten. Außerdem gilt für alle Maskenpflicht.“ Nachdem die Pfadfinder von den Verkaufsabsagen in Batenbrock und Vonderort erfahren haben, haben sie im Sauerland noch mal nachbestellt und sind jetzt zuversichtlich, 200 Bäume an den Kunden zu bringen.

Am Dahlberg nur auf Vorbestellung

Markus und Dorothe Kaufmann verkaufen an der Lehmschlenke Weihnachtsbäume zum Selbstschlagen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Einen anderen Weg geht Landwirt Burkhard Sagel. Bei ihm gibt es die Nordmanntannen aus dem Sauerland nur auf Vorbestellung. Wer au f Sagels Homepage nicht bis zum 1. Dezember geordert hat, wird leer ausgehen. Abgeholt werden können die Bäume dann von Freitag bis Sonntag, 11, bis 13. September, an Sagels Hof Am Dahlberg 8 in Kirchhellen-Overhagen. 30 bis 50 Euro kosten die Tannen von Alexander Breitkopf. Er hat seinen Bäumen mindestens zweimal einen Pflegeschnitt verpasst. Ergebnis, sagt Sagel: „Jeder Baum sieht wirklich gut aus.“

Glühwein und Kakao dürfen Dorothe und Markus Kaufmann diesmal nicht ausschenken auf ihrem Hof an der Lehmschlenke. Die Aktion „Weihnachtsbäume zum Selbstschlagen“ findet aber statt am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende (Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr). Beim Bezahlen gilt Maskenpflicht. Der erste Meter chemiefrei aufgewachsener Baum kostet 20 Euro, jeder angefangene halbe Meter weitere zehn Euro.