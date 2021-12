Seit dem Neustart im Sommer nehmen Händler und Kunden den Wochenmarkt freitags in Bottrop-Boy wieder sehr gut an.

Einkaufen Dank an treue Kunden: Tombola auf dem Boyer Wochenmarkt

Bottrop. Seit dem Neustart im Sommer wird der Wochenmarkt in Bottrop-Boy wieder gut angenommen. Händler und Organisator planen deshalb ein Dankeschön.

Organisator und Händler des Boyer Marktes wollen sich bei den treuen Kunden im Stadtteil bedanken. Deshalb findet am kommenden Freitag, 3. Dezember, eine Tombola auf dem Marktplatz statt. Das kündigt der ehrenamtliche Marktmeister Dirk Helmke an.

Grundlage der Tombola sind die Treuekärtchen, die seit dem Neustart des Marktes ausgegeben und von den Händlern abgestempelt werden. Ist die Karte vollständig abgestempelt, erhalten die Kunden einen Gratis-Kaffee – und nun eben auch eine Gewinnchance. „Wir haben alle ausgefüllten Karten seit Neustart gesammelt und die Kunden gebeten, sie mit ihrem Namen zu versehen. Daraus ziehen wir jetzt am Freitag die Gewinner.“

Busreise, Freikarten und ein Schalke-Trikot sind nur einige der Gewinne

Ab 11 Uhr werden 30 Gewinne ausgelost. Hauptpreis ist eine Busreise nach Bremen, die das Boyer Reisebüro Holze zur Verfügung gestellt hat. Auch Karten für den Auftritt von Angelika Milster in der Kulturkirche oder ein Schalke-Trikot sind in der Verlosung. Zusätzlich beteiligen sich auch zahlreiche Markthändler mit Gutscheinen an der Tombola. Gewinner, die nicht vor Ort sind, werden benachrichtigt.

Zusätzlich verspricht Helmke gemeinsam mit dem Inhaber der Gulaschkanone, Thomas Gonska, eine Sonderaktion. Ab 12 Uhr gibt es 150 Portionen Erbsensuppe zum Sonderpreis von 1,50 Euro – wenn man so will auch eine Art Trostpreis für diejenigen, die bei der Tombola leer ausgehen.

