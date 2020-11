Damals an Schacht 10: Ex-Kumpel tauschen sich in Runde aus

Bottrop. Tourismus auf Bergbauspuren ist oft zu sehen in der Heide. Und auch Ex-Kumpels tauschen sich aus in einer „Runde der Prosper-Haniel-Freunde“.

Kirchhellen „Einmal Bergmann - immer Bergmann“- dieser Spruch lebt weiter in Filmen, Fotos, Wortbeiträgen – meist im Internet – aber auch bei persönlichen Gesprächen. Der Bottroper Restbergbau lockt viele „Seh-Leute an.

Das stellt auch Rentner Erwin Bergner (76) fest, der im Bereich von Haniel täglich seine Runde mit seiner Hündin Elfi dreht. „Fast täglich kommen Besucher, fotografieren den Schacht aus der Ferne und fahren wieder meist mit einem Lächeln im Gesicht davon,“ erzählt der Fuhlenbrocker. So gründete sich bereits Anfang 2016 die Runde der Prosper-Haniel-Freunde.

Im Netz tauchen fast täglich neue Fotos und Filme auf

Einer der Initiatoren ist der Bottroper Ex-Kumpel Günter „Günni“ Biskup. Im Internet tauchen so fast tagtäglich neue Fotos und Filme – darunter sogar aus dem ehemaligen Untertagebereich des letzten deutschen Steinkohlebergwerkes auf. Einige ehemalige Kumpels reisen sogar von auswärts an, um nochmals einen Blick auf das imposante Haniel-Schachtgerüst und die Fördertürme von Prosper 2, Schacht 9 und 10 zu werfen.

Bei diesen kurzen, nostalgischen Besuchen, erinnern sich die einstigen Prosperaner an Begebenheiten, die sich abgespielt haben zwischen der Kirchhellener Kantine – wo es bis Dezember 2019 die berühmte Wasserwurst gab - oder beim Abbau, Vortrieb oder der Instandsetzung. Es sind Geschichten, die meist von der großen, liebevolle Nähe der schweren Maloche in 1000 Meter Tiefe erzählen.

Eiskalte Erinnerung an Schacht 10

Auch der aus Gladbeck stammende Peter Allekotte, der seit Jahren im Schatten der ehemalige Zeche Westerholt lebt, erinnert sich gerne an den Schacht 10. „Es war im Winter 2009, als wir von der DSK-Studienabteilung den Auftrag bekamen, mal während einer Nachtschicht das komplette ,Schachtspiel’ in Kirchhellen unter die Lupe zu nehmen. Überprüft werden sollte unter anderem Auslastungsgrad und Störungsschwerpunkte“.

Saukalt trotz Thermoanzugs war der Einsatz unter der Kirchheller Heide für Studienhauer Peter Allekotte. Foto: Friedhelm Wessel

Als Studienhauer Allkekotte in Kirchhellen anfuhr, zeigte das Thermometer 14 Grad Minus. „Wir schlüpften daher in unserer Thermo-Overalls, trotzdem, wir froren erbärmlich“. Ab und zu unterbrach das Team daher die Arbeit im Schacht, um sich in der warmen Schachthauerbude mit einem heißen Kaffee wieder aufzuwärmen.

Für den Papst musst alles glänzen

„Mein damaliger Kumpel Heiner, war auch ganz schön fertig, von der Kälte, und rief daher unseren Vorgesetzten in Herne an, um dort um dort die Genehmigung zur Verkürzung der Arbeitszeit um eine Stunde einzuholen. Die lapidare Antwort aus der DSK-Zentrale: „Denkt an die russischen Kumpels, die machen auch nicht früher Feierabend.“

Der ehemalige Prosperaner Günter Kuschat blickt sogar noch weiter zurück. Er erinnert sich an den April/Mai 1987, als der Besuch Papst Johannes Paul II anstand: „Wochenlang waren wir damals mit den Vorbereitungen für diesen Besuch auf dem Pütt beschäftigt. Alles sollte und musste glänzen.“