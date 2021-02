Über die Gefahren von Alkoholmissbrauch will die Krankenkasse DAK junge Leute mit einer Plakatkampagne aufklären.

Alkohol-Prävention DAK startet in Bottrop eine Kampagne gegen das Komasaufen

Bottrop. „Bunt statt blau“: Schüler gestalten Plakate gegen das Rauschtrinken. Die letzte Statistik zählte weniger junge Bottroper mit Alkoholvergiftung.

Kunst gegen Komasaufen: Unter diesem Motto startet die Krankenkasse DAK-Gesundheit jetzt offiziell ihre Kampagne „bunt statt blau“ 2021 zur Alkoholprävention in Bottrop. Dabei werden die besten Plakate gegen das Rauschtrinken gesucht.

Das hat einen ernsten Hintergrund: 2018 kamen laut DAK bundesweit fast 20.500 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. In Bottrop gab es beim so genannten Komasaufen 2018 mit 33 Betroffenen einen Rückgang um 19,5 Prozent unter den zehn bis unter 20-Jährigen. In der Altersgruppe der bis 15-Jährigen gab es sogar 66,7 Prozent weniger Betroffene. Eine Entwicklung, die durch die Kampagne weiter unterstützt werden soll.

Bottroper Kindern und Jugendlichen die Gefahren von Alkoholmissbrauch aufzeigen

Die Krankenkasse DAK startet jetzt die diesjährige Kampagne "Bunt statt blau" gegen Komasaufen. Schirmherrin ist NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Foto: DAK-Gesundheit

„Eine regionale Alkoholprävention ohne erhobenen Zeigefinger bleibt für uns unverzichtbar, um Kindern und Jugendlichen die Gefahren von Alkoholmissbrauch aufzuzeigen. Wichtige Gesundheitsthemen wie dieses sollten im Schulalltag diskutiert werden“, sagt Tobias Evers von der DAK-Gesundheit in Bottrop. „Bei ‚bunt statt blau‘ werden junge Künstler selbst zu glaubwürdigen Botschaftern gegen das Rauschtrinken. Das macht diese Präventionskampagne so besonders.“

In Nordrhein-Westfalen ist Schulministerin Yvonne Gebauer Schirmherrin der Kampagne. „Wir müssen junge Menschen noch stärker über die Gefahren eines übermäßigen Alkoholkonsums aufklären. Dies gelingt besonders gut, wenn sie sich künstlerisch mit dem Thema auseinandersetzen“, so Gebauer.

Die Kampagne gibt es bereits seit 2010

Seit 2010 haben bundesweit mehr als 110.000 Schüler bunte Plakate gegen das Komasaufen gestaltet, darunter auch viele aus Bottrop. Mitmachen können Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren. Die Plakate sollen Gleichaltrige auf die Risiken durch Alkohol aufmerksam machen und für ein buntes gesundes Leben werben. Auch Teamarbeit ist erlaubt. Auf die besten Plakate warten Spitzenpreise. Mitmachen geht auch über den Instagram-Account mit Chance auf einen Sonderpreis.

Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 30. April 2021. Alle Infos gibt es hier: www.dak.de/buntstattblau

