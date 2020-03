Bottrop. Die Verwaltung in Bottrop hält vorerst fest an ihrem Beschluss, keine Schule zu schließen und kein Fest abzusagen.

Geht es um empfohlene Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus’ wie zuletzt die des Gesundheitsministers, entscheidet gegenwärtig jede Stadt eigenständig. „Es fehlt eine Vereinheitlichung“, kritisiert Stadtsprecher Andreas Pläsken.

Daher dringe die Stadt jetzt auf klare Regeln. Zwar sei man in der Verwaltungsspitze ständig im Gespräch über mögliche Maßnahmen, es seien zurzeit aber weder Schulschließungen noch Event-Absagen beschlossen worden. Bislang hat lediglich der WDR von sich aus seine Beethovenveranstaltung in der Schillerschule abgesagt.

Hochschule bleibt geöffnet wie die Sporthallen

Auch der Bottroper Sportbund belässt es vorerst bei seiner Haltung, keine Einrichtung, etwa die Kletterarena 79 am Südring, zu schließen. Absagen von Veranstaltungen stehen gegenwärtig ebenfalls nicht an. So hält es auch die Hochschule Ruhr West mit ihren Standorten Bottrop und Mülheim. „Die Erstsemesterbegrüßung und die Studium-Generale-Veranstaltung findet nach derzeitigem Stand statt“, kündigt eine Sprecherin an.

Bis jetzt stehen Kulturveranstaltungen ebenfalls noch nicht auf der Absageliste. Die ausverkaufte Ladies Crime Night werde am Freitag wie geplant stattfinden, heißt es im Kulturamt. Zwar fasse das Filmforum natürlich keine 1000 Zuschauer, dafür säßen die Besucher recht eng beieinander, so Eveline Siegert von der Lebendigen Bibliothek. Bei Änderungen im Gesamtprogramm wolle man rechtzeitig informieren.

Zuletzt berichtet:

