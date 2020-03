Bottrop. Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus finden in den katholischen Kirchen und Kapellen Kirchhellens ab sofort keine Gottesdienste mehr statt. Das hat das Bistum Münster angeordnet.

Die Klosterglocke in Kirchhellen ruft nicht mehr zum gemeinsamen, sondern zum persönlichen Gebet. Foto: Kai Süselbeck

Zuerst hatten am Samstag die Redemptoristen die Messen in der Klosterkirche und in der Kapelle des St. Antonius-Hospitals abgesagt. Am Abend folgte die Weisung von Generalvikar Klaus Winterkamp für das gesamte Bistum Münster: Mit sofortiger Wirkung fallen alle Gottesdienste bis auf Weiteres aus. Die Gotteshäuser bleiben zum persönlichen Gebet aber geöffnet.

Dieselbe Entscheidung hatte schon vorher das Bistum der Altkatholiken getroffen Seit Samstag feiern sie keine Gottesdienste mehr.

Im Bistum Essen und damit in Alt-Bottrop gilt die Befreiung von der Sonntagspflicht. Die hat Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck am Freitag ausgesprochen für „alle Katholiken, für die aufgrund der Corona-Gefahr eine Teilnahme am Sonntagsgottesdienst nicht möglich oder nicht angeraten ist“.

Das Bistum Essen hat außerdem bis zum 30. Juni alle Firmungen abgesagt und seinen Kirchengemeinden empfohlen, „auch die nach Ostern anstehenden Erstkommunionfeiern mindestens bis zum 30. Juni zu verschieben. Außerdem sollten sie alle Gottesdienste absagen, bei denen mit einer größeren Teilnehmerzahl zu rechnen ist oder mit vielen Besuchern aus der Risikogruppe der älteren oder vorerkrankten Personen. „Dieser Schritt ist uns sehr schwer gefallen“, sagte Bischof Franz-Josef Overbeck, insbesondere mit Blick „auf die vielen Firm- und Erstkommunion-Gottesdienste mit Jugendlichen, Kindern und vielen Familien, die sich seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet haben“.

In der evangelischen Martinskirche und dem benachbarten Martinszentrum findet seit Sonntag so gut wie nichts mehr statt. Alle Gottesdienste, Veranstaltungen und Gruppentreffen sind bis auf Weiteres abgesagt.