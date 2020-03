Coronavirus: Bücherei Bottrop erhebt keine Mahngebühren

Bottrop. Wegen des Coronavirus hat die Bücherei in Bottrop geschlossen. Dass muss man wissen, wenn man noch entliehene Medien zu Hause hat.

Die Lebendige Bibliothek in Bottrop bleibt bis auf weiteres geschlossen. Doch was ist, wenn man noch Bücher oder andere Medien zu Hause hat? Die Stadt verweist darauf, dass trotzdem weiterhin die Außenrückgabe an der Hauptstelle im Kulturzentrum August Everding zur Verfügung steht. Von 7 bis 18 Uhr können Medien hier zurück gegeben werden.

Alternativ kann die Ausleihfrist auch rund um die Uhr online über den Katalog der Bücherei verlängert werden, so die Mitteilung der Stadtverwaltung. Eine gute Nachricht gibt es außerdem: „Mahnungen werden bis zum 20. April ausgesetzt - es entstehen also bis dahin auch bei Ablauf der Fristen keine Kosten für Entleiher", heißt es auf der städtischen Internetseite.

Für Fragen und telefonische Verlängerungen ist die Zentrale der Bibliothek montags von 8 bis 12 Uhr und dienstags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter 70-3883 erreichbar.