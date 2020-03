Coronavirus: Bottrops Läden und Restaurants müssen schließen

Bottrop. Alle Geschäfte in Bottrop, die die Bürger nicht mit Essen und Trinken versorgen können, müssen jetzt geschlossen bleiben. Auch die Restaurants und Speisegaststätten dürfen nicht mehr öffnen. Der Bottroper Krisenstab wird das in Kürze erklären.

Die Zahl der Corona-Kranken in Bottrop ist unterdessen weiter angestiegen. Die Behörden melden jetzt zehn nachgewiesene Coronavirus-Fälle. 87 Menschen in der Stadt müssen sich danach zurzeit in häuslicher Quarantäne aufhalten. Auch die Bottroper Feuerwehr erhöht ihre Vorsichtsmaßnahmen daher weiter. Ab sofort werden die Mitarbeiter im Rettungsdienst und bei Krankentransporten bei jedem Einsatz einen Mund-Nasen-Schutz und eine Schutzbrille tragen. Dies gelte auch, wenn kein Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus vorliege, teilte die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite mit.

Best hält Recyclinghöfe samstags geschlossen

Auch die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (Best) schränkt ihren Service in der Corona-Krise etwas ein. So bleibt der Recyclinghof am Südring ab Samstag, 21. März, wegen der sonst zu erwartenden hohen Besucherzahl samstags geschlossen. Von montags bis freitags sind die Öffnungszeiten jedoch unverändert. Best-Sprecherin Anna Klein wendet sich allerdings mit dem dringenden Aufruf an die Bürger: "Kommen Sie ausschließlich im Rahmen einer Notentsorgung und verzichten Sie auf Abfallanlieferungen im Rahmen eines Frühjahrsputzes". Die Best-Kunden müssen einen Mindestabstand von einem Meter zu den Mitarbeitern des Recyclinghofes einhalten. Auch der Recyclinghof in Kirchhellen bleibt mittwochs und samstags geschlossen, teilte die Best mit.