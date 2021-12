Corona-Testzentren Bottrop: Öffnungszeiten zu den Feiertagen

Auch an den Feiertagen können Bottroper einen Schnelltest in einem der Corona-Testzentren in der Stadt machen.

Bottrop. Vor der Familienfeier an Weihnachten oder der Silvester-Kurzreise noch zum Corona-Schnelltest? Hier ist das in Bottrop möglich.

Seitdem die Bürgertests wieder kostenlos sind, verzeichnen die Corona-Schnelltestanbieter in Bottrop sowieso schon eine höhere Nachfrage. Über die Weihnachtsfeiertage und Silvester erwartet Selim Ates, Geschäftsführer von Medco, noch mal einen besonders hohen Andrang und passt das Angebot entsprechend an: „Wir gehen davon aus, dass es ab dem 23. Dezember mehr Tests werden.“ Weil Menschen vor der Feier mit der Familie sicher gehen wollen, nicht mit Corona infiziert zu sein. Oder vielleicht eine Reise planen. Dazu kommen die Schülerinnen und Schüler, die in den Weihnachtsferien nicht mehr automatisch als getestet gelten.

Corona-Testzentren in Bottrop: Das sind die Öffnungszeiten an Weihnachten

Hier ist eine Übersicht über die Öffnungszeiten größerer Testzentren in Bottrop über die kommenden Feiertage.

Medco betreibt vier Corona-Schnellteststationen in Bottrop: In der Altmarktpassage (Altmarkt 2), im Brauhaus Kirchhellen (Kirchhellener Ring 80), als Drive-In im Fuhlenbrock (Fernewaldstraße 1) und vor Möbel Beyhoff (Gladbecker Straße 130). Alle vier Medco-Testzentren haben laut aktueller Mitteilung des Unternehmens zu den Feiertagen eine gesonderte Öffnungszeit, nämlich von 8 bis 22 Uhr. Terminbuchung: www.medco-testzentrum.de oder per Callcenter unter 0211 740 724 19. Die Möglichkeit ohne Termin vorbei zukommen besteht nach Auskunft von Selim Ates auch, könne allerdings mit einer kurzen Wartezeit verbunden sein.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betreibt zwei Testzentren in Bottrop. Hier sind die Öffnungszeiten für Weihnachten und den Jahreswechsel:

ASB Testzentrum Am Lamperfeld (Am Lamperfeld 7): 25. Dezember von 9 bis 11 Uhr, 27. Dezember von 16 bis 18 Uhr, 28. Dezember von 16 bis 18 Uhr, 29. Dezember von 9 bis 11 Uhr, 30. Dezember von 16 bis 18 Uhr, 31. Dezember von 9 bis 11 Uhr. Terminvereinbarung: 02041 751 37 10, E-Mail an testzentrum-lamperfeld@asb-ruhr.info

ASB Testzentrum Welheim (An der Kommende 13): 24., 27., 28., 29. und 30. Dezember jeweils von 9 bis 13 Uhr. Terminvereinbarung: 0151 56 81 16 56 oder per E-Mail an testzentrum-welheim@asb-ruhr.info

Das Deutsche Rote Kreuz führt Corona-Schnelltests im Saalbau (Droste-Hülshoff-Platz 4) durch. Die Terminreservierung erfolgt über die Internetseite test.drk.nrw. Dort sind folgende Öffnungszeiten gelistet: 24. und 25. Dezember jeweils 9 bis 11.15 Uhr, 27. Dezember von 9 bis 11.15 Uhr und von 16 bis 17.30 Uhr, 28. Dezember von 9 bis 11.15 Uhr, 29. Dezember von 9 bis 11.15 und von 16 bis 17.30 Uhr, 30. und 31. Dezember jeweils von 9 bis 11.15 Uhr.

Eine Übersicht über Bottroper Test-Anbieter – inklusive Apotheken und Arztpraxen – bietet die Homepage der Stadt Bottrop unter https://www.bottrop.de/coronavirus/testzentren-anlaufstellen

