Corona: Stadt Bottrop meldet ein drittes Todesopfer

Bottrop. In Bottrop ist eine dritte Person an den Folgen des Coronavirus gestorben. Nähere Angaben zu dem Patienten macht die Stadt nicht.

In Bottrop ist eine dritte Person an den Folgen des Coronavirus verstorben. Das teilten die Stadtverwaltung und die Bezirksregierung am Dienstagabend mit. Damit steigt die Zahl der Todesopfer in der Stadt auf drei.

Nähere Angaben zu dem Toten machte die Stadt nicht. Sie äußerte sich auch nicht zum Alter, zum Geschlecht oder zu Fragen nach einer möglichen Vorerkrankung.

Montagabend war in Bottrop ein weiterer Corona-Patient gestorben

Erst am Montagabend hatte die Stadt bekannt gegeben, dass ein weiterer Mann an den Folgen des Virus gestorben war. Hier hatte die Stadt sich noch dahingehend geäußert, dass es sich um einen „älteren Mann“ gehandelt habe. Fragen zu möglichen Vorerkrankungen konnte die Stadt hier auch nicht beantworten.

Erstes Todesopfer in Bottrop war ein 61-Jähriger. Er war vor am 25 März an den Folgen der Erkrankung im Knappschaftskrankenhaus gestorben. Oberbürgermeister Bernd Tischler sprach in dem Zusammenhang Oberbürgermeister Bernd Tischler sprach in dem Zusammenhang von „einer gewissen Zäsur in der hiesigen Corona-Lage.“ Der 61-Jährige habe – laut damaliger Mitteilung der Stadt – nicht an Vorerkrankungen gelitten.

Stadt Bottrop meldet derzeit 71 Corona-Infektionen

Stand Dienstagabend meldeten Stadt und Bezirksregierung 71 Infizierte. Am Vortag waren es 66. Davon sind drei Menschen gestorben, 27 galten als gesundet. Diese Zahl hat sich im Vergleich zum Vortag nicht geändert. Der erste Corona-Fall in Bottrop wurde am 9. März bekannt gegeben.Damit hat sich die derzeitige Lager innerhalb eines Monats entwickelt.