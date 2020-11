Corona: Movie Park meldet deutlichen Besucherrückgang

Die Corona-Pandemie hat den Movie Park massive Einnahmeverluste gekostet. Deshalb stellt der Parkbetreiber geplante Investitionen zurück. Die neue Familienachterbahn soll aber weiter gebaut werden.

Der Park durfte erst zweieinhalb Monate später als geplant öffnen, musste seine tägliche Besucherzahl deutlich reduzieren und musste am Wochenende eine Woche früher als geplant schließen. Das hat Spuren hinterlassen, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus: „Nach kontinuierlichem Besucherzuwachs in den letzten Jahren haben wir in dieser Saison einen deutlichen Besucherrückgang verzeichnet und können bei weitem nicht an die Ergebnisse der letzten Jahre anknüpfen. Dies wirft uns in unseren Planungen und Investitionsvorhaben nicht unerheblich zurück.“ Deshalb hat er die geplante Sanierung der Sanitäreinrichtungen und Einrichtung von Beschattungsplätzen zurück gestellt. Zuletzt war die erlaubte Besucherzahl pro Tag auf ein Drittel der normalen Kapazität beschränkt.

Neue Achterbahn für die neue Saison

Trotzdem hält Backhaus an dem Plan fest, zum 25. Parkgeburtstag eine neue Familienachterbahn zu eröffnen. Sie entsteht auf dem Gelände der früheren „Ice Age“-Fläche. „Die Arbeiten an unserem neuen Multi Dimension Coaster laufen weiterhin auf Hochtouren, um unseren Besuchern ein passendes Geschenk zum Parkgeburtstag zu bereiten. Der Bau der neuen Familien-Achterbahn ist unser großes Ziel für die Saison 2021 und wir freuen uns darauf, unseren Gästen ein neues Attraktions-Highlight zu präsentieren.“Bereits vor einigen Wochen wurden erste Schienenteile der neuen Intamin-Achterbahn geliefert. In den kommenden Wochen werden diese sowie die Station der Attraktion weiter aufgebaut und erste Thematisierungselemente angeliefert.

Im Rückblick auf die Corona-Saison sagt Backhaus: „Unser Hygiene- und Infektionsschutzkonzept hat gegriffen. Wir freuen uns mitteilen zu können, dass unseres Wissens keinerlei Infektionsketten unter unseren Gästen festgestellt werden konnten, die auf den Park zurückzuführen sind.“ Backhaus bedankt sich bei den Behörden „für die gute und konstruktive Zusammenarbeit sowie die schnellen Abstimmungen, wenn es die Situation erforderte. Auch unseren Gästen und Mitarbeitern gilt ein besonderer Dank für ihre Unterstützung und Mithilfe beim Einhalten der Maßnahmen.“