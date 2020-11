Corona: Linke will Stopp verkaufsoffener Sonntage in Bottrop

Die Bottroper Linke verlangt wegen der neuen Corona-Welle einen kompletten Stopp verkaufsoffener Sonntage in Bottrop. “Ich fordere Oberbürgermeister Bernd Tischler und den Krisenstab auf, die zusätzliche Sonntagsöffnung umgehend durch eine eigene Allgemeinverfügung zu unterbinden“, sagte Linke-Ratsherr Niels Schmidt. Er kritisiert, dass die Landesregierung von Ende November bis Anfang Januar auch in Bottrop an allen Sonntagen die Öffnung der Einzelhandelsgeschäfte freigeben will.

Vorgesehen ist ohnehin, dass der neue Bottroper Rat den für den Nikolaustag am 6. Dezember geplanten verkaufsoffenen Sonntag wegen der neuen Corona-Welle demonstrativ wieder absagt. Das wäre aber nicht mehr als ein symbolischer Akt. Denn die Kaufleute könnten nach Einschätzung des Bottroper Krisenstabes ihre Geschäfte wegen der Verordnung des Landes dann nicht nur an dem Nikolaus-Sonntag dennoch öffnen, sondern an allen anderen Sonntagen auch.

Mehr offene Sonntage führen zu mehr Risiko-Kontakten

Die Bottroper Linke hält das für rechtswidrig. „Es ist sehr richtig, dass die Gewerkschaft ver.di gegen diese Sonntagsöffnungen gerichtlich vorgeht“, meint Sprecher Niels Schmidt. Der Ratsherr übt wegen der Sonntagsöffnungen sehr scharfe Kritik an der Landesregierung. So erklärte Niels Schmidt „Der Vorgang zeigt einmal mehr: CDU und FDP sind bereit über Leichen zu gehen, wenn es darum geht, den Handelskonzernen zusätzliche Umsätze zu spendieren“.

Linke-Ratsherr Niels Holger Schmidt während einer Ratssitzung in der Dieter-Renz-Halle. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Mit den Sonntagsöffnungen untergrabe Ministerpräsident Laschet die Bemühungen, wegen der Corona-Gefahren die Kontakte zwischen Menschen einzuschränken und so auch die Ausbreitung des tödlichen Corona-Virus zu verringern. Denn die verkaufsoffenen Sonntage hätte ja das Gegenteil zur Folge. Es gebe dann auch in Bottrop mehr Kontakte und voraussichtlich mehr Corona-Infizierte. Das gefährde auch die Beschäftigten im Handel noch zusätzlich. Das ist bei steigenden Infektionszahlen völlig verantwortungslos“, schließt sich Schmidt der Kritik der Gewerkschaft Verdi an.

Schutzmasken an vielen Stellen in Bottrop Pflicht

Bottrop sei mittlerweile eine der landesweit am stärksten durch das Virus betroffenen Städte. Weite Bereiche des öffentlichen Lebens mussten deshalb schon geschlossen werden, Mund-Nasen-Schutzmasken sei an vielen Stellen in der Stadt Pflicht. Schmidt: „Allein das ist Anlass genug, in Bottrop gegen die lebensgefährlichen Manöver der Landesregierung einzuschreiten“.