Corona: Infektionssprechstunden in Bottrop sind voll

In den Schwerpunktpraxen, die in Bottrop für die Tests verantwortlich sind, hat sich die Arbeit in den letzten Wochen verändert. Davon kann Dr. Christoph Giepen, Sprecher des Bottroper Ärztevereins, aus eigener Erfahrung berichten. Auch seine Gemeinschaftspraxis ist eine der Bottroper Corona-Schwerpunktpraxen. Schon vor rund anderthalb Woche habe er seine Infektionssprechstunde ausweiten müssen.

Hierher kommen Giepens Patienten, die Symptome aufweisen, die auf Covid 19 hindeuten. Zusätzlich schicken andere Bottroper Ärzte, die nicht selbst testen, ihre Verdachtsfälle zu den Schwerpunktpraxen. Dazu kommen diejenigen, die Kontakt mit infizierten Personen hatten und bei denen das Gesundheitsamt einen Test anordnet. Das seien aber vergleichsweis wenige bei ihm.

Ansprechpartner für Patienten mit Symptomen sind zunächst einmal die Hausärzte

Doch es gilt: „Die Infektionssprechstunden sind voll“, sagt Giepen. „Die Hauptlast liegt schon seit Wochen bei symptomatischen Patienten.“ Und weit über 90 Prozent der Patienten, die dort hinkommen, würden auch getestet. Selbstverständlich sei längst nicht jeder Test positiv, vielfach steckten hinter den Symptomen auch klassische Erkältungen, aber das gelte es eben abzuklären. Giepen warnt davor, Symptome auf die leichte Schulter zu nehmen und trotzdem Feiern zu besuchen oder weiter zur Arbeit zu gehen.

Ansprechpartner sei in solchen Fällen zunächst einmal der Hausarzt, der dann entscheide, wie es weiter geht, so Giepen. Nach Möglichkeit sollten Patienten, die Symptome zeigen, die auf Corona hindeuten, nicht einfach in den Praxen auftauchen, sondern vorher den Kontakt suchen, telefonisch oder per Mail. Auch wenn es schwierig sei. Giepen: „Am Montag vor 14 Tagen haben wir innerhalb eines Tages 900 versuchte Anrufe in der Praxis gezählt, die können wir nicht alle annehmen.“ Vielfach meldeten sich aber auch Menschen, die etwas zum Virus oder dem richtigen Umgang wissen wollten. Dinge, die oft auch der Hausarzt beantworten könne.