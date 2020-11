Bottrop. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Bottrop erreicht einen neuen Rekordwert. Beobachtungen am ersten Lockdown-Tag in der City und beim Einkaufen.

Wer eine ausgestorbene Innenstadt und verwaiste Einkaufsstraßen erwartete hatte, der wurde am ersten Tag des neuerlichen Corona-Lockdowns in Bottrop eines Besseren belehrt. In der Mittagszeit waren am Montag viele Menschen in der Stadt unterwegs. Dabei hatte das Robert-Koch-Institut am Montagmorgen für Bottrop eine 7-Tages-Inzidenz von 219,5 ausgewiesen. Nur in Herne (286,99), Duisburg (267,7) und Remscheid (241,61) haben sich innerhalb einer Woche mehr Menschen mit dem Virus infiziert – umgerechnet auf 100.000 Einwohner.

Letzte Aufräumarbeiten vor dem Lockdown – Christina Berger vom Café Kram schließt ihren Laden zunächst ab. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Beim ersten Lockdown im Frühjahr hatte die City teils wie ausgestorben gewirkt. Wobei dieser direkte Vergleich hinkt, ist das jetzige Szenario ja nur bedingt vergleichbar ist mit dem ersten. Denn anders als im Frühjahr sind sämtliche Geschäfte geöffnet.Lediglich die Gastronomiebetriebe sind dicht. In den Restaurants, Kneipen, Bistros und Cafés stehen vielfach die Stühle auf den Tischen, es ist klar: Hier läuft nichts.

Sitzgelegenheiten in den Bottroper Restaurants und Cafés sind abgesperrt

Wobei, vereinzelt haben die Läden doch auf, McDonalds am Berliner Platz hat eigens ein Schild vor die Tür gestellt, Aufschrift. „Restaurant geöffnet!“ Das betrifft allerdings nur Speisen zum Mitnehmen. Die Sitzgelegenheiten sind mit Flatterband abgesperrt, hier darf sich bis mindestens Ende des Monats niemand niederlassen.

Gleiches gilt für die Café-Bereiche der Bäckereien. Stattdessen müssen die Bottroper ihren Kaffee unterwegs trinken und im laufen ins Brötchen beißen. Das ist – Stand jetzt – auch erlaubt. Der Krisenstab hat das am Montag extra klargestellt. Essen, trinken oder auch rauchen werde toleriert. Das heißt, kein Ordnungsdienst wird einschreiten, wenn jemand im Stehen oder Gehen sein Brötchen verzehrt oder einen Coffee-to-go trinkt, so die Ankündigung des Krisenstabs. Das Ganze auf eine längere Zeit im Sitzen ausgedehnt, werde allerdings nicht akzeptiert. Auch beim Rauchen werde nicht eingeschritten, so lange dies nicht zunehmend als Maskenverweigerungsgrund eingesetzt werde. „Der Krisenstab wird das deutlich im Blick behalten und eventuell dann auch seine jetzige Überlegung verändern“, betont Krisenstabsleiter Paul Ketzer.

Menschen in Bottrop sind allein oder zu zweit unterwegs, keine größeren Gruppen

Christina Berger vom Café Kram dagegen hat zunächst einmal ihren Laden komplett geschlossen, kündigt aber im Fenster an, am 18. November wieder da sein zu wollen. „Wir überlegen dann einen Lieferservice anzubieten und sprechen auch mit Händlern, die ihre Waren sonst auf Weihnachtsmärkten anbieten würden. Vielleicht ergeben sich da ja Möglichkeiten“, so einige Ideen der Gastronomin. Sie beschreibt aber auch, das der Lockdown den Wirten zusetze – nicht nur finanziell: „Es ist ja auch eine mentale Frage, niemand weiß ja genau, wann und in welcher Form es im Dezember weiter geht.“

Nur noch der Außerhaus-Verkauf ist zugelassen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Was beim Gang durch die Stadt auch auffällt: Zwar ist die Fußgängerzone gut besucht, doch die Menschen halten sich an die Regeln, sind vornehmlich allein oder zu zweit unterwegs, größere Gruppen sieht man nicht. Allerdings scheint es immer noch Menschen zu geben, die noch nichts von der Maskenpflicht in der City und in anderen Bereichen des Stadtgebiets gehört haben. Es fallen doch einige Passanten auf, die keine Maske tragen oder denen der Gesichtsschutz lose an einem Ohr baumelt.

Keine Schlangen vor den Bottroper Geschäften

Aber Schlangen vor Geschäften gibt es nicht – sieht man einmal von Apotheken, Banken und der Sparkasse ab. Davor reihen sich die Kunden ein und warten, bis sie eintreten dürfen. Überall sonst scheint es keine Probleme zu geben, die vorgegebene Kundenzahl pro Quadratmeter einzuhalten. Kaufland etwa setzt dafür auf Karten. Wer einkaufen möchte, muss sich am Eingang eine Karte aus einem Korb fischen, sind alle Karten weg ist der Laden voll. Wer hinein möchte muss warten, bis andere Kunden raus sind.

Auch am Südring-Center haben sich anders als beim Lockdown im Frühjahr keine Schlangen gebildet – sieht man von dem Stau vor dem Autoschalter bei McDonalds ab. Die Kunden des Schnellrestaurants stehen mit ihren Wagen fast bis zur Kreuzung Essener Straße. Entspannt ist es dagegen bei den Supermärkten und am Drogeriemarkt – von Überfüllung keine Spur. Das fällt übrigens schon auf dem Parkplatz auf. So viele Lücken sieht man mittags hier selten.