Corona-Hilfen für November und Dezember laufen bald aus

Die Antragsfrist für die sogenannten November- und Dezember-Hilfen endet am 30. April. Darauf weist die IHK Firmen in Bottrop jetzt hin.

Bottrop. Noch können Firmen in Bottrop finanzielle Hilfen in der Corona-Krise bekommen. Bis zum 30. April müssen sie die Anträge stellen, mahnt die IHK.

Noch bis zum 30. April können Unternehmen die sogenannte November- und Dezemberhilfe beantragen. Darauf weist die IHK Nord Westfalen hin. Zugleich rechnet die Industrie- und Handelskammer (IHK) damit, dass ein neues Antragsverfahren freigeschaltet wird, in dem Verbesserungen bei der Überbrückungshilfe III und der Eigenkapitalzuschuss berücksichtigt sind. „Die gewerbliche Wirtschaft im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region setzt große Hoffnungen in diese Verbesserungen, für die sich die IHK-Organisation in den letzten Monaten eingesetzt hat“, sagt Sven Wolf, Teamleiter Gründung und Unternehmensförderung bei der IHK Nord Westfalen.

So habe die IHK viele Anrufe von Betrieben erhalten, bei denen die Corona-Hilfen nur verspätet ankamen oder nicht ausreichten. „Mit den Verbesserungen werden nun einige der Lücken bei der Zuschussförderung gefüllt“, hofft Wolf. Wichtig seien die Anhebung der Fixkostenerstattung auf bis zu 100 Prozent für Unternehmen, die einen Umsatzeinbruch von mehr als 70 Prozent erlitten haben, und der Eigenkapitalzuschuss. Diesen erhalten Betriebe, die in mindestens drei Monaten ab November 2020 einen Umsatzeinbruch von jeweils 50 Prozent zu verzeichnen hatten. Außerdem wurden die Möglichkeiten für Sonderabschreibungen auf Saisonware und verderbliche Ware auf Großhändler und Hersteller ausgedehnt.

Viele Unternehmen stehen in der Coronakrise mit dem Rücken zur Wand

„Viele der Unternehmen in besonders hart von der Pandemie getroffenen Branchen stehen mit dem Rücken zur Wand“, weiß Wolf aus den vielen Gesprächen und Telefonaten mit den Betroffenen. Das Eigenkapital sei aufgebraucht, die Kreditmöglichkeiten ausgeschöpft und die Planungssicherheit für mögliche Öffnungen noch immer nicht vorhanden, so Wolf. Die Corona-Hilfen seien umso wichtiger, je länger der Lockdown gelte. „Es freut uns, dass nun auch junge Unternehmen, die bis zum 31. Oktober 2020 gegründet haben, antragsberechtigt sind“, sagte Wolf. Die bisherige Frist wurde um ein halbes Jahr nach hinten verlegt. „Damit hat die Bundesregierung eine zentrale Forderung der IHKs erfüllt, damit den neu gegründeten Unternehmen nicht sprichwörtlich die Luft ausgeht“, freut sich der IHK-Experte für Unternehmensförderung.

Die Finanzierungshotline für IHK-Mitgliedsunternehmen, die seit Ausbruch der Corona-Krise weit über 30.000 Anrufe verbuchte, bleibt weiterhin geschaltet: Unter 0251 707-111 stehen die Finanzierungsexperten bereit, Fragen rund um die Corona-Hilfe zu beantworten. Internet-Tipp www.ihk-nw.de/coronavirus/finanzierung