Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Gerdes lobt die Kreditzusagen der KfW für von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen in Bottrop.

Corona-Pandemie Corona-Hilfen: Bottroper erhalten Zusagen in Millionenhöhe

Bottrop. Der Bundestagsabgeordnete Michael Gerdes begrüßt die Zusagen der KfW über 43,8 Millionen Euro für Unternehmer und Gründer.

Der Bundestagsabgeordnete Michael Gerdes (SPD) begrüßt, dass von der Corona-Krise betroffene Bottroper Unternehmen und Gründer im vergangenen Jahr Zusagen über Kredite in Höhe von insgesamt 43,8 Millionen erhalten haben: „Mit Sonderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sichern wir die Zahlungsfähigkeit und Eigenkapitalausstattung der Unternehmen vor Ort.“ Ziel sei es, die Wirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu sichern.

Bottroper profitieren auch vom Baukindergeld und weiteren Zuschüssen

Demnach haben die von der Bundesregierung beschlossenen Corona-Hilfsprogramme das KfW-Geschäftsvolumen im Jahr 2020 auf einen Höchstwert steigen lassen. Neben der Kreditfinanzierung vergab die KfW auch Zuschüsse aus Bundesmitteln. „Ich freue mich, dass Bottroper Bürgerinnen und Bürger auch im vergangenen Jahr vom Baukindergeld profitieren konnten und Zuschüsse in Höhe von 3,3 Millionen Euro erhalten haben“, so Gerdes. 160 Wohneinheiten seien so gefördert worden. Weitere 300.000 Euro erhielten Bottroper für den barrierearmen Umbau ihres Wohneigentums sowie für den Einbruchschutz.

Zudem seien 132 Zuschussanträge für energieeffizientes Sanieren aus Bottrop gestellt und zugesagt worden. „Damit fließt eine weitere Million Euro an Fördergeldern des Bundes nach Bottrop.“

Weitere Berichte aus Bottrop:

Corona-Newsblog für Bottrop: Die Wocheninzidenz sinkt weiter

29 Mängel: Polizei zieht Bottroper Lastwagen aus dem Verkehr

Stadt verhängt 94.000 Euro an Corona-Bußgeldern