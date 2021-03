Benedikt Hüffer, Präsident der IHK Nord Westfalen, spricht von einem „schmalen Einstieg in den Ausstieg vom Lockdown“.

Corona-Pandemie Corona-Gipfel: Geteiltes Echo in der regionalen Wirtschaft

Bottrop. IHK Nord Westfalen: Beschlüsse sind für den Einzelhandel ein wichtiger Schritt. Der Gastro-Branche fehlt aber eine echte Öffnungsperspektive.

Auf ein geteiltes Echo treffen die Ergebnisse des Corona-Gipfels in der regionalen Wirtschaft: „Für zahlreiche Unternehmen in unserem IHK-Bezirk sind die Beschlüsse ein schmaler Einstieg in den Ausstieg vom Lockdown“, sagte der Präsident der IHK Nord Westfalen, Benedikt Hüffer. „Für viele andere Unternehmen jedoch bieten sie keine wirtschaftlich tragfähige Lösung für ihre massiven Probleme“.

Nach wie vor sei insbesondere für Hotels, Restaurants sowie Unternehmen der Veranstaltungs- und Reisewirtschaft in den nächsten vier bis sechs Wochen keine echte Öffnungsperspektive erkennbar.

Unternehmen fordern: Schnelltests stärker nutzen

Für viele Einzelhandelsgeschäfte sind diese Beschlüsse nach IHK-Einschätzung ein wichtiger erster Schritt in dem Bemühen, die Pandemie und die hiermit verbundenen massiven Umsatzverluste irgendwie zu überstehen. Gleichwohl sei der Weg zurück zur „Normalität“ noch weit. Hüffer: „Die fortgesetzten Schließungen insbesondere in der Gastronomie und bei den Hotels führen dazu, dass die Attraktivität der Innenstädte auch für den Handel weiterhin eingeschränkt bleibt“. Letztlich sei der innerstädtische Einzelhandel damit nicht weiter als vor der Schließung Mitte Dezember, „als die Umsätze im Innenstadt-Handel trotz Öffnungsmöglichkeiten weit hinter den Vorjahresergebnissen zurückblieben“, betont der IHK-Präsident.

Neue digitale und organisatorische Möglichkeiten für Zugangs- und Kontaktbeschränkungen oder Kontaktnachverfolgung sowie Schnelltests sollten aus Sicht der Unternehmen viel stärker genutzt werden, um mit den Beschlüssen die Bedingungen für eine weitergehende Öffnung kurzfristig herbeizuführen.