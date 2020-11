Corona: Bottrops Movie Park erhält Aufschub für Steuerschuld

Die Bottroper Stadtverwaltung wird dem Movie Park den vereinbarten zinsfreien Zahlungsaufschub fälliger Gewerbesteuern in Millionenhöhe bis zum Ende des Jahres gewähren. Der Bottroper Finanzausschuss hat dem am Dienstag mit großer Mehrheit zugestimmt. Das erfuhr die WAZ-Redaktion aus gut informiertem Kreis. Sofern der Movie Park inzwischen nicht weitere Zahlungen geleistet hat, ist das Unternehmen nach Angaben der Stadt jetzt noch etwas mehr als eine Million Euro an Gewerbesteuern aus dem Jahr 2018 schuldig.

Die gesamte Gewerbesteuerforderung an den Movie Park betrug etwas mehr als 1.56 Millionen Euro. Das Freizeitunternehmen hatte deren Stundung beantragt, weil der Movie Park durch die Folgen des Corona-Krise vorübergehend in finanzielle Schwierigkeiten geraten sei. Das Unternehmen will das Geld daher in drei Raten nachzahlen.

Eine erste Rate hat der Movie Park inzwischen nachgezahlt

Eine Rate der fälligen Gewerbesteuer über 521.233,95 Euro hat der Movie Park mittlerweile gezahlt, berichtet die Stadtverwaltung. Auch die Nachforderungszinsen von 23.436 Euro habe der Movie Park beglichen, teilte die Verwaltung dem Finanzausschuss mit. Noch steht damit aber eine Zahlung an die Stadt von 1.036.881,45 Euro säumiger Gewerbesteuern aus. Auf weitere Säumniszuschläge wird die Stadt nun aber verzichten.

Nach dem ersten Corona-Lockdown: Besucher machen sich wieder auf den Weg zum Movie Park. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Bei der DKP und der Linkspartei stößt der Zahlungsaufschub für den Movie Park auf Kritik. Die DKP ist dagegen, zumal auch noch auf fällige Stundungszinsen verzichtet werden soll. „Während Bezieherinnen von Hartz-IV-Leistungen keinerlei finanzielle Unterstützung in der Corona-Zeit erhalten sollen, wird dem Movie Park gestattet, Zahlungen in Millionenhöhe kostenfrei zu stunden. Die soziale Schieflage in der Politik der Stadt nimmt in der Corona-Pandemie dramatisch zu“, kritisierte DKP-Ratsherr Michael Gerber.

Kritik von Linkspartei und DKP an der Stundung

Auch für die Bottroper Linke sei die Stundung der Steuern angesichts der Härten, die die Corona-Pandemie gerade für Menschen mit durchschnittlichen und geringen Einkommen mit sich bringe, nicht nachvollziehbar, sagte Ratsherr Niels Holger Schmidt. „Keinen roten Heller für Menschen, die ohnehin schon am Existenzminimum leben, aber Hilfen für den größten Freizeitpark-Konzern Europas, der neben dem Movie Park zig solcher Einrichtungen betreibt, das macht die Linke nicht mit“, unterstrich er.

Der Ratsherr erhebt auch den Vorwurf, dass der Freizeitpark-Konzern im Sommer zu wenig für einen funktionierenden Infektionsschutz in seinem Kirchhellener Park unternommen habe. „Wir haben das bereits im Juli kritisiert und das auch mit Bildmaterial beleg“, sagte der Sprecher der Linkspartei. „Die Betreiber des Movie Parks waren nach Wiedereröffnung sträflich nachlässig, was die Durchsetzung von Sicherheitsabständen und das Tragen von Masken betrifft“, betonte er. Wer aber selbst nicht bereit sei, an der Bekämpfung der Ausbreitung eines lebensgefährlichen Virus konsequent mitzuarbeiten, könne keine Unterstützung aus öffentlichen Kassen zur Milderung der Pandemiefolgen für das eigene Geschäft verlangen.