Corona: Bottroper Selbsthilfebüro ruft zum Masken-Nähen auf

Freiwillige Helfer können Material im Selbsthilfebüro und bei der Ehrenamtagentur anfordern. Masken sollen Pflegediensten und Initiativen helfen.

Das Selbsthilfebüro Bottrop und die Ehrenamtagentur suchen nach dem Motto "Selbsthilfe: für sich und für andere aktiv sein" Freiwillige, die Behelf-Mund-Nasen-Schutz-Masken nähen wollen. Durch das Tragen dieser Masken könne man die unmittelbare Umwelt vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus schützen, denn sie verhindere die Verteilung von Tröpfchen, die beim Sprechen, Husten oder Niesen entstehen. "Deshalb ist das Tragen einer solchen Maske im Umgang mit älteren Menschen sinnvoll. Oder für Pflegepersonen, wenn das Abstandsgebot von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann", heißt es in dem Aufruf.

Für Pflegedienste und gemeinnützige Organisationen

Genäht werden soll - nach den einfachen Anleitungen der Stadt Essen und der Feuerwehr - in einem ersten Schritt für die ambulanten Pflegedienste und für gemeinnützige Organisationen in Bottrop. Auch Selbsthilfegruppenmitglieder und private Pflegepersonen können sich melden. Eine weitere Zielgruppe können Initiativen sein, die die Masken verteilen: in Bottrop, in Flüchtlingslagern oder Regionen dieser Welt, wo die örtlichen Gegebenheiten eine Distanzwahrung, wie sie zurzeit geboten ist, nicht möglich machen.

Über Selbsthilfebüro und Ehrenamtagentur als zentrale Anlaufstelle für die Produktion und Verteilung der Masken kann Material bestellt werden. Die fertigen Masken sollen dann im Haus der Vielfalt, Gerichtsstraße 3, abgeliefert werden. Für Menschen, die ihre Wohnung zurzeit nicht verlassen möchten, gibt es einen Liefer- und Abholservice.

"Wir wollen die Stoffe und Materialen von den beiden Bottroper Stoffgeschäften beziehen, um den örtlichen Handel zu stärken. Für die Finanzierung der Stoffe sind wir auf der Suche nach Spenden", heißt es weiter in dem Aufruf.

Kontakt für alle Nähwilligen

Wer mitmachen möchte, meldet sich beim Selbsthilfe-Büro (Telefon: 02041 23019, selbsthilfe-bottrop@paritaet-nrw.org) oder der Ehrenamtagentur (Telefon: 02041 7717273, info@ehrenamtbottrop.de).