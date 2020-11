Das Fablab an der Hochschule Ruhr West ist ein Ort für Tüftler, für Macher, die eigene Ideen umsetzen wollen – und dabei sowohl auf das Know-How des FabLab-Teams als auch auf Technologien wie 3-D-Drucker oder Laser Cutter zurückgreifen können. Das geschieht normalerweise im Rahmen von kostenlosen offenen Abenden auf dem Bottroper Campus. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie sind die Türen des „Fabrikationslabors“ für Besucher verschlossen und es gilt neue Wege zu gehen: Am Mittwoch, 4. November, wird der offene Abend digital. Das eröffnet neue Möglichkeiten.

Der persönliche Austausch über eigene Projekte oder innovative Technologien mag derzeit nicht möglich sein, virtuell können sich Interessierte jeden Alters aber durchaus treffen. Zum Beispiel, indem sie sich online in einen virtuellen Ausstellungsraum auf der Plattform Mozilla Hubs begeben und dort per Avatar (also einer virtuellen Figur) auf weitere FabLab-Besucher oder Teammitglieder treffen. Beim Streifen durch diese 3D-Welt, die das FabLab-Team geschaffen hat, stößt man zum Beispiel auf ein Video über den 3-D-Druck von Lebensmittel-Kreationen oder ein gedrucktes Tetraeder-Modell. „Unsere Leute sind hier ansprechbar und geben auch Infos über die Workshops weiter, die wir anbieten“, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Tanja Lovric vom FabLab-Team.

Workshops sind das Herzstücks des offenen digitalen Fablab-Abends

Paul Schulte (links) und Robert Reichert, wie sie im vergangenen Jahr im FabLab wirkten – lange vor der Corona-Krise. Sie gehören zu den Workshopleitern beim digitalen offenen Abend am 4. November. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Workshops auf der Plattform Discord sind das Herzstück des offenen Abends und laufen in der Zeit von 15.30 bis 19 Uhr. Mehrere Themen werden per Videokonferenz behandelt und bieten laut Tanja Lovric – anders als beim mehr an praktischen Tipps orientierten offenen Abend vor Ort – durchaus die Chance, Dinge von Grund auf zu lernen. Zum Beispiel im Workshop „3D Design mit Fusion 360“, einer für nicht kommerzielle Zwecke frei nutzbaren Software. Oder unter der Überschrift „Arduino, das Gehirn eines Maker Projektes“, wenn es um die Steuerung der Elektronik in Projekten geht.

„Gaia DiMartino zeigt in ihrem Workshop, wie sie ihren 3D-Lebensmittel-Drucker konstruiert hat – sie zeigt da mehr als an einem Standardabend im FabLab“, so die wissenschaftliche Mitarbeiterin weiter. Der „Cook 3d“-Workshop läuft auf Englisch. Die Workshops „3D Design mit Fusion 360 und CNC Fertigung“ sowie „Cook 3D - How to Build a 3D Food Printer“ werden übrigens auf Discord und Youtube parallel im Live-Stream zu sehen sein, berichtet Tanja Lovric.

Das Angebot an alle Tüftler soll regelmäßig wiederholt werden

Weitere Workshop-Themen am Mittwoch sind: „Stream My Maker“ samt „Bastel“-Arbeiten an einem (eigenen) Projekt und der Möglichkeit, Industriedesigner Robert Reichert Fragen zu stellen; „3D Druck und Kunst verschmelzen“ mit Künstler Paul Schulte sowie das „Virtuelle Fablab“. Aktuell zieht das Fabrikationslabor um ins Gründerzentrum auf Prosper III, wird dort deutlich mehr Platz bekommen.

Bei einem digitalen offenen FabLab-Abend soll es natürlich nicht bleiben. „Wir wollen das regelmäßig am ersten und dritten Mittwoch im Monat ab 15.30 Uhr anbieten“, sagt Tanja Lovric. Schon ab 15 Uhr können Interessierte auf den Online-Plattformen (Links siehe Info-Box) ankommen, sich orientieren und schon einmal umgucken. Ideen der Teilnehmer, wie das Programm gestaltet werden könnte, sind dem FabLab-Team willkommen.